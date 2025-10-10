Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Industria de apărare este fără îndoială o chestiune de importanță strategică. Oamenii care lucrează la Cugir sunt îndreptățiți să își exprime nemulțumirea așa cum conducerea este obligată să gândească soluții pentru ieșirea din această situație. Așa arată democrația și respectul față de angajați.
Dacă ceea ce spun angajații cu privire la amenințarea la care sunt supuși de către conducerea PSD a Uzinei Mecanice Cugir este adevărat, este grav.
Le reamintesc celor care fac asta că angajații nu sunt pe feuda cuiva și mai ales că aceștia nu au fost numiți politic acolo de către un partid care uită social democrația când oamenii pun întrebări. Orice altă atitudine legată de dreptul angajaților de a-și cere drepturile este condamnabilă.
Să promiți oamenilor creșteri salariale și apoi să îi ameninți pentru că te-au crezut este fără doar și poate de noaptea minții. Pe mine dubla măsura a celor de la PSD nu mă surprinde. Când le convine ceva sunt la guvernare, când nu, afișează limbajul opoziției. La Cugir însă, stimată conducere PSD, este despre oameni care refuză să fie mințiți. Aștept management de calitate și nu declarații politice. Asta așteaptă și angajații UM Cugir.
La final îmi exprim speranța că situația se va rezolva cu soluții, nu cu declarații politice. Dacă nu puteți, mereu este opțiunea demisiei. Oameni care știu ce trebuie făcut sunt.
