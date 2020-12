Comunicat de presă| George Simion, la Alba Iulia: Nu vom lăsa nicio instituție și niciun guvern să ne fure sărbătorile naționale, pe cele creștine, să ne interzică afacerile și să ne închidă piețele

Alba Iulia s-a îmbrăcat iarăși în tricolor. De Ziua Națională a României, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a organizat o manifestație în cetatea-simbol a Marii Uniri pentru a sărbători 102 ani de la înfăptuirea visului secular al românilor.

De la primele ore ale dimineții, românii din toate colțurile țării ajunși la Alba Iulia au pornit în marș pe străzile orașului, intonând cântece patriotice. În ciuda frigului de afară, tinerii patrioți au pornit pe jos din fața gării, până la Cetate.

„La mulți ani, români, în ciuda tuturor restricțiilor, am reușit și suntem în Alba Iulia, suntem în Cetatea Unirii câtă frunză, câtă iarbă. N-o să ne poată fura nimeni această zi, este Ziua noastră Națională, bucurați-vă, felicitați-i pe cei de lângă voi. Ditamai oastea de AUR am reușit să adunăm astăzi aici. Este o zi extraordinară, din 2004 vin aici”, a spus George Simion, copreședinte AUR.

Acesta a subliniat că nicio instituție nu va putea fura libertatea și independența românilor și a României.

„Fiți alături de noi, pentru că nu vom lăsa nicio instituție, niciun guvern, nicio autoritate să ne fure sărbătorile naționale, sărbătorile creștine, să ne bage în case sau să ne interzică afacerile, să ne închidă piețele. Azi, la Alba Iulia, în ciuda frigului, în ciuda restricțiilor, în ciuda tuturor, arătăm că noi suntem români și că vom lupta pentru libertatea, suveranitatea și independența noastră”, a declarat acesta.

„Unire”, Trăiască, trăiască, trăiască și-nflorească Moldova, Ardealul și Țara Românească”, „Unitate națională”, „România n-a avut graniță la Prut”, „Basarabia e România” sunt câteva dintre scandările participanților la marș, care au fluturat steaguri tricolore și care au venit îmbrăcați, în cea mai mare parte a lor, în costume populare.

Manifestanții au făcut o oprire la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan, apoi la Poarta a III-a a Cetății, acolo unde cunoscutul naist Nicolae Voiculeț a susținut un recital în fața a sute de persoane. Momentul muzical au culminat cu imnul național „Deșteaptă-te, române!”.

