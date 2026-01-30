Comunicat de presă | Florin Roman: „Moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad li se face dreptate prin menținerea reducerii nivelului birurilor la plata impozitelor locale”

Florin Roman: „Moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad li se face dreptate prin menținerea reducerii nivelului birurilor la plata impozitelor locale”

„Moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad, li se face dreptate prin menținerea reducerii nivelului birurilor la plata impozitelor locale”, a anunțat, vineri, 30 ianuarie 2026, deputatul PNL de Alba Florin Roman.

„Guvernul României face dreptate moților, eliminând un plafon de 5% ce permite acordarea în continuare a scutirilor de 50%, pentru locuitorii din Munții Apuseni. În termen de 15 zile de la adoptarea OUG, consiliile locale vor emite noile hotărâri de consiliu local, ținând cont de prevederile legale noi, iar apoi vor putea încasa noile taxe și impozite locale. Celor cărora li s-au încasat mai mulți bani, aceștia vor putea fi returnați sau vor fi regularizați cu impozite viitoare.

Nu am fost niciodată genul politicianului, care doar constata, vorbește, critica și are zero soluții la problemele oamenilor. Cat voi fi în serviciul public voi genera soluții, nu discuții.

Mai rezolvam o problemă spinoasă, cea a modului de impozitare în Munții Apuseni. Întreabă mulți? De ce doar în Apuseni? Pentru ca vorbim de o zonă de munte defavorizată, cu viață grea și lipsuri, de care alții nu duc grija. Pentru ca așa prevede legea încă din 1996.

Am reușit să convingem să scoatem plafonul strict pentru reducerea de 50% acordată moților. Prin dialog, nu prin circ. Cu memoriul primarilor, indiferent de culoare politică. Prin implicare, nu prin contemplare, de la Alba, facem dreptate moților și din Hunedoara, Arad, Cluj sau Bihor. Chiar dacă a fost necesar să conving guvernul din care și PNL face parte. Și nu prin lege, așa cum vorbesc unii colegi mai tineri, pentru ca asta ar însemna ca lucrurile să rămână așa cum sunt, cu taxe majorate, în cursul anului 2026. Legea depusă în Parlament ar fi putut fi adoptată cel mai repede la mijlocul anului și nu ar fi ajutat cu nimic. Salut inițiativa, dar în acest caz doar OUG produce efecte imediate, astfel încât în 15 zile să fie date HCL-urile. Pentru ca sumele compensatorii să fie prinse în bugetul pe acest an.

Nu este pentru prima dată, când prin implicare și nu prin constatare, rezolvăm de la Alba, probleme ale moților din toate județele. Când am soluționat problema reducerilor la facturilor la energie electrică, am rezolvat-o pentru toți moții din Cluj, Hunedoara, Arad, Bihor, nu doar din Alba. Și uite așa, ca după ploaie, constatatorii au apărut ca ciupercile după ploaie. Sau cum a fost cazul ITI Moții Țara de Piatră sau simplificarea procedurilor de intabulare pe zonele necoperativizate, care au ajutat toți Apusenii.

Spun unii ca facem asta pentru voturi. Și doar în campanii electorale. E plin de cârcotași. Nu, am rezolvat și acest lucru al impozitelor deși rezultatele votului, nu au fost cele dorite de mine, în multe zone din Apuseni, unde au fost preferați contemplatorii. Sumele din redevențe fac și acum multe localități să nu mai stea cu mâna întinsă la guvern. Doar pentru 2025, CJ Alba și primăriile au încasat din legea Român circa 10 milioane de euro. Tot de la Alba rezolvată.

Indiferent de ce vor spune unii și alții, cred ca rezultatele și soluțiile sunt drumul corect. Ele salvează bănuții din buzunarele oamenilor și ajută la investiții locale, nu drumul contemplatorilor, în urma cărora nu rămâne eventual, decât praful de pe toba. Și mult circ.

Așa să ne ajute Dumnezeu, fiecăruia după ce și cat face!”, se arată într-un comunicat de presă al deputatului PNL Florin Roman.

