Comunicat de presă „Finalizare implementare contract de finantare infrastructura pentru diagnosticul cancerului”

Data: 19 Decembrie 2025

Proiectul „IMBUNATATIREA DOTARII TEHNICE LA NIVELUL SJU ALBA IULIA IN VEDEREA CREȘTERII CAPACITATII PENTRU DIAGNOSTICUL CANCERULUI” – cod SMIS 328237

cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Sănătate 2021 – 2027 a fost implementat de către Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, în calitate de lider (beneficiar), în parteneriat cu UAT Județul Alba, in cadrul apelului de proiecte: PS/357/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 – Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer. Programul Sănătate 2021 – 2027 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Investitia, conform contractului de finantare nr.98725/20.12.2024, are o valoare totală de 7.299.683,22 lei, din care 7.153.689,56 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (85% FEDR – 6.204.730,74 lei iar 13% bugetul national – 948.958,82 lei), cofinantarea in suma de 145.993,66 lei fiind asigurata de la UAT Judetul Alba.

Perioada de implementare 20.12.2024 – 19.12.2025

Obiectivul general este îmbunătățirea capacității SJU Alba Iulia de a diagnostica și trata cancerul, prin dotarea modernă a unității sanitare cu echipamente avansate.

Obiectivele specifice:

Creșterea calității și preciziei diagnosticului de cancer prin achizitionarea a 2 echipamente de imagistica medicala (RMN si ecograf), Reducerea timpului de așteptare pentru investigațiile

