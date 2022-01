Comunicat de presă| Deputatul PSD de Alba, Radu Marcel Tuhuț: Măsuri concrete pentru relansarea agriculturii românești, adoptate de PSD în prima lună de guvernare

COMUNICAT DE PRESĂ| Consilier local PSD Sebeș, Radu Cristian: „Anul 2021 a fost unul dificil, un an plin de suferințe și încercări pentru marea majoritate dintre noi”

A fost un an de zbucium, plin de evenimente nedorite, în care mulți au luptat pentru a rămâne în viață, unii au pierdut pe cineva drag, unii locul de muncă, alții au întâmpinat dificultăți financiare, un an greu, de sacrificiu, însă unul din care cu siguranță cu toții am avut câte ceva de învățat.

Dragii mei, vă doresc ca Noul An să fie unul binecuvântat de Dumnezeu, cu sănătate, fericire, înțelepciune și realizări în tot ceea ce faceți. Să fie un an mai bun pentru fiecare dintre dumneavoastră, un an de alinare sufletească, unul în care să pășiți cu optimism.

Multă sănătate și An Nou Fericit!