Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud
Municipiul Aiud are, datorită poziționării și resursei umane, un potențial foarte mare de dezvoltare.
Împreună cu primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, am avut o întâlnire constructivă cu mai mulți reprezentanți ai Ministerului Transporturilor în cadrul căreia am pus accent pe îmbunătățirea infrastructurii, respectiv optimizarea conexiunilor cu autostrada și calea ferată din proximitate, în beneficiul mediului privat, dar și pentru îmbunătățirea calității vieții oamenilor.
Un alt aspect discutat a fost identificarea unor alternative pentru traficul greu, care afectează anumite străzi din municipiu.
Dezvoltarea infrastructurii și optimizarea conexiunilor, care se pot realiza cu sprijin guvernamental, sunt necesare și pentru atragerea unor noi investitori. Administrația locală are planuri ambițioase de a dezvolta o nouă zonă industrială, care să fie conectată cu zona industrială existentă, astfel încât să ofere un spațiu generos și atractiv pentru companii.
La întâlnirea cu reprezentanții guvernamentali am prezentat, alături de primarul social-democrat, atuurile Aiudului, între care: disponibilitatea terenului; resursa umană și cultura legată de industrie formată de generațiile care au lucrat în domeniu; deschiderea administrației locale de a colabora cu investitorii și de a crea un climat favorabil; capacitatea de formare profesională datorită unităților de învățământ existente; apropierea de Cluj-Napoca – un important centru de dezvoltare economică.
Toate aceste elemente oferă municipiului Aiud o bază solidă pentru a atrage noi investiții și pentru a promova creșterea economică. Prioritatea noastră pentru Aiud e dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă pentru ca locuitorii să beneficieze de un nivel de trai mai ridicat.
Corneliu Mureșan,
Președinte PSD Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar extrem de importanți pentru patrimoniul central al Aiudului. Am retrasat trecerea de pietoni din centrul orașului, pentru a asigura o circulație mai fluentă și mai sigură, atât pentru aiudeni, cât și pentru turiștii care ne […]
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII, din cele 4 sate, a fost renovată integral și pregătirile sunt pe ultima sută de metri, a anunțat, miercuri, 13 august 2025, primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă. Potrivit acesteia, sala de sport de 102 locuri […]
FOTO | Creșă nouă în cartierul Aleea Parc din Sebeș: A fost construită pe amplasamentul unei foste centrale termice
Creșă nouă în cartierul Aleea Parc din Sebeș Noua creșă, edificată în cartierul Aleea Parc, a fost recepționată, marți, 12 august 2025, de Primăria Sebeș. Construită pe amplasamentul fostei centrale termice care se afla în ruină, noua creșă are o suprafață desfășurată de circa 900 de metri pătrați și un regim de înălțime de parter […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Iulie 2025 în cifre oficiale: Câți români sunt pensionari, ce pensii primesc și câți trăiesc cu mai puțin de 1.000 de lei pe lună
Iulie 2025 în cifre oficiale: Câți români sunt pensionari, cât primesc lunar și câți se descurcă cu sub 1.000 de...
Bacalaureat 2025: Astăzi vor fi afișate rezultatele la probele scrise din sesiunea a doua
Bacalaureat 2025: Vor fi afișate rezultatele la probele scrise din sesiunea a doua Luni, 18 august 2025, până la ora...
Știrea Zilei
VIDEO | Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”, expoziții ale meșterilor locali și muzică populară, pe vârful Petreasa
Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”, expoziții ale...
VIDEO | Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu peste 260 de milioane de vizualizări, pe contul lui Lupușor, stăpânul lor
Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu...
Curier Județean
Exproprieri pentru cauze de utilitate publică, din nou în atenția aleșilor locali din Alba Iulia: Este necesară modificarea și completarea hotărârii prin care au fost decise
Exproprieri pentru cauze de utilitate publică, din nou în atenția aleșilor locali din Alba Iulia Pe ordinea de zi a...
Rețele electrice extinse pe străzile Cutina și Răsăritului din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul
Rețele electrice extinse pe străzile Cutina și Răsăritului din Alba Iulia Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud Municipiul Aiud...
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
Opinii Comentarii
18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer
18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer Icoana Maicii Domnului Pantanassa este cunoscută pentru...
17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață
17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață Ioan Slavici, cunoscutul scriitor canonic, s-a născut...