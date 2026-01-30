Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale

Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale

Modificările legislative, care au blocat acordarea reducerilor fiscale pentru locuitorii din Munții Apuseni, au fost corectate, astăzi, de Guvern prin ordonanță de urgență.

În urma numeroaselor sesizări primite de la primarii și oamenii din Apuseni, eu și colegii mei social democrați am insistat pentru rezolvarea urgentă a acestei probleme. Cu implicarea directă a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, problema a fost inclusă în dezbaterile din coaliția de guvernare, dar și în cadrul Guvernului.

PSD a insistat astfel ca să se emită o ordonanță de urgență, cea mai rapidă soluție pentru eliminarea blocajul legislativ care împiedica administrațiile locale să acorde reducerea de 50% la impozite și taxe pentru locuitorii din Munții Apuseni și Biosfera Delta Dunării.

În paralel, colegii mei Adrian Bara, Voicu Vușcan și alți parlamentari social democrați au depus o inițiativă legislativă pentru corectarea acestei nedreptăți, în cazul în care premierul nu ar fi dorit să își asume o ordonanță în Guvern.

Ce prevede noua ordonanță de urgență?

1. Locuitorii din Apuseni pot primi în continuare reducerea de 50% la impozite și taxe pentru casă, curte și mașină;

2. Aceste reduceri sunt excluse din plafonul de 5% în care administrațiile locale pot acorda scutiri și reduceri de taxe și impozite locale;

3. Sumele necesare pentru acordarea acestor reduceri vor fi suportate din bugetul național, nu din bugetele locale.

Le mulțumesc tuturor colegilor mei care, chiar dacă nu au făcut multă „gălăgie” pe rețelele de socializare pe acest subiect, s-au mobilizat foarte bine în Parlament, în coaliție și la nivelul Guvernului, punând presiune pentru rezolvarea urgentă a acestei probleme. Cred că acest haos legislativ ar fi putut fi evitat, dacă ar fi fost consultări serioase cu primarii și comunitățile din zonele afectate.

Pentru oamenii din zonele defavorizate economic din Apuseni și Delta Dunării, reducerile fiscale nu sunt un privilegiu, ci un drept care îi ajută să aibă un trai mai bun.

