Haos în Munții Apuseni, generat de controversele cu privire la bonificația de 50% la plata impozitelor și taxelor locale: În Alba doar 2 comune au prevăzut-o, în Cluj… s-a prea dat!

În administrațiile locale din Munții Apuseni sunt zile tensionate, haotice, din pricina chestiunii controversate legată de modalitatea de acordare și limitele aplicării bonificației de 50% pentru localnici la plata impozitelor locale.

Deși o reglementare istorică, din 1996, garanta moților reduceri de 50% la taxele locale, legislația recentă privind eficientizarea resurselor publice impune limite drastice, permițând astfel de facilități numai pentru pentru un singur bun din fiecare categorie. Legea nr. 329 din 2025 și Ordonanța nr. 78 din 2025 prevăd că scutirile de 50% se aplică doar pentru un singur teren, o singură clădire și un singur autoturism.

În același timp, legile promovate de Guvernul Bolojan stipulează că totalul scutirilor sau reducerilor acordate prin hotărâre a consiliului local poate fi de cel mult 5% din totalul veniturilor din impozite și taxe locale încasate până în ziua anterioară adoptării hotărârii din anul fiscal precedent celui în care se acordă scutirea.

Dacă în județul Alba doar 2 comune, Poșaga și Ocoliș, au prevăzut bonificația în cauză în hotărârile de Consiliu Local care reglementează plata impozitelor și taxelor locale aferente anului 2026, în Cluj bonificația… s-a prea dat!

În județul Cluj există 14 comune cuprinse în programul special de sprijinire a Munților Apuseni care beneficiază de facilități fiscale, noile reglementări care limitează scutirile le-au dat bătăi de cap primarilor.

Unele comune au stabilit inițial să acorde în continuare facilități de 50% reducere la toate imobilele, construcțiile și autovehiculele. Altele au interpretat că pot acorda reducerea de 50% doar pentru o singură clădire, terenul aferent acesteia și un singur autoturism. Două comune au ținut cont de prevederea plafonului de 5% din totalul veniturilor și, în urma calculelor, au stabilit că pot acorda cetățenilor doar 20% reducere la impozitele aferente unui singur imobil și unei singure mașini, scrie Ziarul Făclia.

Potrivit publicației amintite, comunele care au decis inițial să aplice scutirea de 50% pentru toate clădirile, terenurile și mijloacele de transport deținute de cetățeni sunt: Beliș, Călățele, Iara, Măguri-Răcătău, Mănăstireni, Poieni, Râșca, Valea Ierii, Căpușu Mare și Negreni. La Săcuieu și Mărișel s-a decis aplicarea unei reduceri de 50% pentru locuința de domiciliu și terenul aferent și de 30% pentru un autoturism. Băișoara aplică 50% pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și pentru un autoturism. Mărgău a stabilit o reducere de 20% la câte o casă, un teren și o mașină, în timp ce Ciucea a decis să nu aplice niciun fel de facilitate.

În răspunsul primit între timp de la Ministerul Finanțelor se menționează că, pentru comunele din Munții Apuseni, reducerea poate fi doar pentru o singură casă, terenul aferent acesteia și un singur mijloc de transport. Acest lucru înseamnă că primăriile, cu excepția comunei Băișoara, vor trebui să modifice hotărârile adoptate anul trecut pentru a se alinia normei de „câte un singur obiectiv” per categorie.

In adresa de la Ministerul Finanțelor prin care s-a solicitat nu se mai precizează, însă, care eate procentul de reducere, cum era prevăzut in anii anteriori (50%).

Până la alinierea la normele în vigoare, unele primării din zona Apusenilor, inclusiv din Alba, au decis să sisteze încasarea taxelor și impozitelor.

Deciziile privind suspendarea plăţii taxelor şi impozitelor locale în unităţile administrativ-teritoriale din Alba au fost luate după ce în ediţia tipărită a Ziarului Unirea a fost publicat, miercuri, 21 ianuarie 2026, un articol care relata situaţia mai multor localităţi din munţii Apuseni care, potrivit legislaţiei, beneficiau de posibilitatea reducerii cu 50% a taxelor şi impozitelor locale, pentru că fac parte dintr-o zonă defavorizată, astfel de zone fiind Munţii Apuseni şi Delta Dunării.

Profesorul universitar Irimie Popa a explicat pentru Ziarul Unirea că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/ 2025 nu abrogă sau modifică prevederile referitoare la Munţii Apuseni şi Delta Dunării ca zone defavorizate, ci introduce aspecte cu caracter general, comune tuturor localităţilor din România, excepţiile fiind încă aplicabile.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI