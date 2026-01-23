Profesorul Irimie Popa, după suspendarea plății impozitelor în Apuseni: ,,Le ceri altora să încalce legea că nu ți-ai făcut treaba la timp din necunoașterea legii sau intenționat”
Profesorul universitar Irimie Popa a publicat un text, pe o rețea de socializare, în care explică situația primăriilor din Apuseni care au suspendat plata impozitelor zilele trecute.
El subliniază că în forma care s-a votat în consiliile locale în decembrie 2025 așa vor fi impozitele în 2026. Astfel, administrațiile locale în care reducerea nu a fost aplicată nu mai pot reveni asupra deciziei.
Totuși, Irimie Popa continuă prin a spune că, în acest moment, primăriile cer ,,altora” să încalce legea din cauză că nu și-au făcut treaba la timp din necunoaștere de lege sau intenționat.
Textul integral publicat de profesorul universitar Irimie Popa este următorul:
IMPOZITE LOCALE 2026- Alba-Neagra cu reducerile
Pentru anul fiscal 2026, privind impozitele locale, există o regulă expresă introdusă prin OUG nr. 78/2025, care prevede că:
„Cotele și nivelurile impozitelor și taxelor locale se stabilesc pentru anul 2026 prin hotărâre a consiliului local, adoptată până la data de 31 decembrie 2025.”
Pe cale de consecință, CUM S-A VOTAT ÎN CONSILIILE LOCALE ÎN Decembrie 2025, AȘA VOR FI IMPOZITELE PENTRU 2026.
Consiliile Locale din comunele UNDE NU S-A APLICAT REDUCEREA, NU POT REVENI SĂ DIMINUEZE IMPOZITELE ÎN 2026.
Toată povestea că ”solicităm Guvernului, Curții de Conturi, lui Ilie Bolojan” să descurce lucrurile este o mare VRĂJEALĂ! Le ceri altora să încalce legea că nu ți-ai făcut treaba la timp din necunoașterea legii sau intenționat!
Veți primi răspunsul că ESTE ILEGAL SĂ SE ACORDE REDUCEREA DE 50%! Da, ESTE ILEGAL SĂ O ACORDE ACUM, dar ERA LEGAL SĂ O ACORDE DE LA BUN ÎNCEPUT, prin hotărâre adoptată în decembrie 2025!
În JUDEȚUL ALBA-NEAGRA, se poate orice!”
