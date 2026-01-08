Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național

Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național

Solicit prefectului de Alba să ceară alocarea din rezervele de stat a cantității de carburant necesare pentru utilajele de deszăpezire și generatoarele din teren.

Am discutat cu mai mulți primari din Alba care mi-au semnalat faptul că sunt la limită cu resursele de carburant necesare pentru deszăpezirea localităților sau pentru generatoarele din teren.

Având în vedere că este început de an, primăriile au un buget redus și nu pot achiziționa cantități însemnate de carburant, astfel încât, în multe localități, administrațiile locale vor fi în curând în imposibilitatea de a interveni cu utilajele de deszăpezire pentru că nu vor mai avea carburant.

Situația din Alba necesită declararea stării de urgență și îi recomand domnului Nicolae Albu, prefectul județului, să ceară ajutorul autorităților naționale, prin Comitetul Național pentru Situații de Urgență, pentru a sprijini primăriile din comunitățile afectate de ninsorile puternice. Într-o astfel de situație deosebită, prefectul trebuie să solicite alocarea din rezervele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a cantității de carburant necesare pentru a păstra drumurile deschise sau pentru funcționarea generatoarelor proprii ale instituțiilor publice din zonele nealimentate cu energie electrică și a generatoarele mobilizate în teren.

Oamenii din comunitățile afectate au nevoie de ajutor urgent pentru a reuși să facă față problemelor generate de ninsorile din ultima perioadă. Fiecare oră contează, iar un drum păstrat în stare de circulație poate însemna, spre exemplu, șansa la viață pentru pacienții care au nevoie de asistență medicală de urgență și tratamente pentru boli cronice.

De asemenea, tot în sarcina autorităților locale este și deschiderea drumurilor spre zonele unde sunt rețelele electrice afectate.

În paralel, am discutat cu conducerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și există toată deschiderea pentru oferirea de sprijin comunităților din Alba, parcurgând pașii legali, se arată într-un comunicat de presă transmis de Corneliu Mureșan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI