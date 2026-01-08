Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Solicit prefectului de Alba să ceară alocarea din rezervele de stat a cantității de carburant necesare pentru utilajele de deszăpezire și generatoarele din teren.
Am discutat cu mai mulți primari din Alba care mi-au semnalat faptul că sunt la limită cu resursele de carburant necesare pentru deszăpezirea localităților sau pentru generatoarele din teren.
Având în vedere că este început de an, primăriile au un buget redus și nu pot achiziționa cantități însemnate de carburant, astfel încât, în multe localități, administrațiile locale vor fi în curând în imposibilitatea de a interveni cu utilajele de deszăpezire pentru că nu vor mai avea carburant.
Situația din Alba necesită declararea stării de urgență și îi recomand domnului Nicolae Albu, prefectul județului, să ceară ajutorul autorităților naționale, prin Comitetul Național pentru Situații de Urgență, pentru a sprijini primăriile din comunitățile afectate de ninsorile puternice. Într-o astfel de situație deosebită, prefectul trebuie să solicite alocarea din rezervele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a cantității de carburant necesare pentru a păstra drumurile deschise sau pentru funcționarea generatoarelor proprii ale instituțiilor publice din zonele nealimentate cu energie electrică și a generatoarele mobilizate în teren.
Oamenii din comunitățile afectate au nevoie de ajutor urgent pentru a reuși să facă față problemelor generate de ninsorile din ultima perioadă. Fiecare oră contează, iar un drum păstrat în stare de circulație poate însemna, spre exemplu, șansa la viață pentru pacienții care au nevoie de asistență medicală de urgență și tratamente pentru boli cronice.
De asemenea, tot în sarcina autorităților locale este și deschiderea drumurilor spre zonele unde sunt rețelele electrice afectate.
În paralel, am discutat cu conducerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și există toată deschiderea pentru oferirea de sprijin comunităților din Alba, parcurgând pașii legali, se arată într-un comunicat de presă transmis de Corneliu Mureșan.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile
Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile Primăria Alba Iulia anunță continuarea acțiunilor de deszăpezire în municipiu, în contextul ninsorilor abundente din ultimele zile, și face apel la spiritul civic al cetățenilor, reamintind obligațiile legale privind degajarea […]
Subunitatea nouă de pompieri în comuna Jidvei, cu un pas mai aproape de realizare. Ce cuprinde proiectul de aproape 4 milioane de lei
Subunitatea nouă de pompieri în comuna Jidvei, cu un pas mai aproape de realizare. Ce cuprinde proiectul de aproape 4 milioane de lei Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, este cu un pas mai aproape să construiască un sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Jidvei, necesar desfășurării activităților […]
Primăria Alba Iulia, despre deszăpezire: ”Am acționat prompt, etapizat și organizat, începând cu arterele principale, zonele de urgențe medicale, trecerile de pietoni, stațiile de autobuz”
Primăria Alba Iulia, despre deszăpezire: ”Am acționat prompt, etapizat și organizat, începând cu arterele principale, zonele de urgențe medicale, trecerile de pietoni, stațiile de autobuz” La patru zile de când Alba Iulia este este îngropată de zăpadă pe străzi secundare și trotuare, reprezentații administrației locale au publicat marți după-masa câteva precizări. Reprezentanții Primăriei Alba Iulia […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ghiseul.ro a picat iar: Nu pot fi plătite impozite, taxe sau amenzi. ANAF și primăriile nu pot încărca date
Ghiseul.ro a picat iar: Nu pot fi plătite impozite, taxe sau amenzi. ANAF și primăriile nu pot încărca date Mai...
8-10 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN în Alba și alte zone din țară: GER, ninsori, polei și vânt puternic. Temperaturile scad până la minus 15 grade
8-10 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN în Alba și alte zone din țară: GER, ninsori, polei și vânt...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Accident MORTAL pe DN 1: Un bărbat a DECEDAT în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba
Accident MORTAL pe DN 1: Un bărbat a DECEDAT în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba Un...
VIDEO | Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța urmează să decidă dacă rămâne în arest preventiv
Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța urmează să...
Curier Județean
Noi ninsori consistente în Alba: Care este acum grosimea stratului de zăpadă
Noi ninsori în Alba: Care este acum grosimea stratului de zăpadă În noaptea de 7 spre 8 ianuarie 2026 a...
Șofer din Alba, prins băut la volan, pe o stradă din Orăștie: Bărbatul de 54 de ani avea o alcoolemie de 0,75 mg/l
Șofer din Alba, prins băut la volan, pe o stradă din Orăștie: Bărbatul de 54 de ani avea o alcoolemie...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile
Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din...
Opinii Comentarii
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa, nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor care ne conduc. 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor...