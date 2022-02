Comunicat de presă| Beniamin Todosiu: USR a depus moțiune împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. E un pericol pentru securitatea energetică a României

Beniamin Todosiu: USR a depus moțiune împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. E un pericol pentru securitatea energetică a României

Uniunea Salvați România a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, care a devenit un real pericol pentru securitatea energetică a României.

Dovedindu-se cel mai incompetent și mai dezastruos ministru al Energiei, Virgil Popescu a reușit „performanța” de a arunca țara în cea mai gravă criză energetică, iar totul este decontat de români. Oamenii de rând plătesc facturi greu de suportat la energie, în timp ce politrucii și trepădușii de partid se îngrașă în posturi călduțe prin conducerile sau consiliile de administrație ale societăților energetice de stat. Posturi călduțe plătite însă din banii cetățenilor, aceiași cetățeni care azi sunt lăsați să se descurce cu costul tot mai ridicat al vieții în România.

Deși este cel mai longeviv ministru al Energiei, domnul Popescu nu a arătat nicio urmă de performanță în ultimii doi ani, ba mai mult, a continuat același dezastru și aceleași combinații: a promovat în funcții cheie din companiile de stat în energie mulți incompetenți cu carnet de partid, a amânat să promoveze legislația pentru consumatorii vulnerabili odată cu liberalizarea pieței, a lăsat pe „săptămâna viitoare” decizii care ne-au crescut dependența de gazul rusesc și ne-au făcut să importăm din ce în ce mai multă energie electrică. Mai mult, acest ministru LIBERAL a preluat cu succes de la Liviu Dragnea un discurs anti-companii private. Doar contra unora, pentru că pe altele le-a promovat până și în PNRR. Între timp, românii au ajuns să plătească facturi uriașe. O familie care vrea să încălzească o casă cu 4 camere plătește și 1800 de lei pentru gaz într-o lună.

În timp ce românii înghețau de frig în case, presa ne dezvăluia că șeful Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, Dumitru Chiriță, se relaxa într-un paradis tropical din Punta Cana. Acest băiat deștept, înșurubat la ANRE de PSD și ținut în brațe de Virgil Popescu, pe un salariu de 12.000 de EURO, nu a mișcat un deget pentru a gestiona criza energetică și pentru a-i proteja pe români.

Ministrului Energiei, Virgil Popescu, trebuie să plece din funcție și pentru că i-a mințit pe români, compensarea facturilor fiind doar o păcăleală. În octombrie 2021, ne garanta că, prin legea propusă de Virgil Popescu, „peste 70% din populație va plăti același preț la energie ca anul trecut”. În schimb, prețurile au explodat și milioane de români au primit facturi uriașe la utilități, iar mulți sunt în imposibilitatea de a le putea achita. Milioane de facturi sunt calculate eronat, iar atât ministrul Energiei, cât și conducerea ANRE au tăcut mâlc și nu au dat nicio explicație.

Virgil Popescu este ministrul pentru care dependența de gazul rusesc nu a fost suficientă și astfel am ajuns să importăm și energie electrică. Astfel, cel mai mare pericol la adresa securității energetice a României a ajuns să fie chiar Virgil Popescu. Cifrele și faptele spun totul despre mandatul său catastrofal în fruntea Ministerului Energiei.

Încă de anul trecut, USR a venit cu un pachet clar de măsuri, astfel încât scăderea prețurilor la energie să fie resimțită imediat și direct în facturi de români, Virgil Popescu și coaliția PSD-PNL au ales să ignore măsurile propuse. Proiectul USR este și azi în Parlament și poate fi adoptat imediat, pentru a avea soluții reale la criza energetică.

Pentru toate acestea, ministrul Virgil Popescu trebuie să plece din funcție. I-am cerut demisia de onoare, iar după ce ne-am dat seama că are obrazul gros sau interesele sunt prea mari, am cerut demiterea acestuia. Pentru că PNL și PSD continuă să îl țină în brațe, am depus în Parlament o moțiune de cenzură simplă pe care sperăm ca toți parlamentarii Camerei Deputaților, indiferent de culoarea politică, să aibă curajul să o și voteze. De această dată, vom vedea cine ține cu adevărat cu românii și cine face jocurile băieților deștepți din energie.

Beniamin Todosiu

Deputat USR de Alba