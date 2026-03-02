Comunicat de presă | Beniamin Todosiu (prim-vicepreședinte PSD Alba): „Primarii au obligația morală și legală de a proteja comunitățile prin eliminarea jocurilor de noroc din proximitatea cetățenilor”

Beniamin Todosiu (prim-vicepreședinte PSD Alba): „Primarii au obligația morală și legală de a proteja comunitățile prin eliminarea jocurilor de noroc din proximitatea cetățenilor”

Beniamin Todosiu este unul dintre parlamentarii care au militat puternic pentru reglementarea strictă a funcționării sălilor de „păcănele”, astfel încât prin măsuri legislative să fie protejați cetățenii și să se reducă numărul românilor dependenți de jocuri de noroc.

În perioada în care a fost deputat (2020 – 2024), Beniamin Todosiu a fost semnatarul a 5 inițiative legislative care au avut ca scop impunerea unor reglementări stricte privind autorizarea, funcționarea și promovarea sălilor de jocuri de noroc. Este unul dintre inițiatorii legii prin care s-a interzis funcționarea sălilor de jocuri de noroc în localitățile sub 15.000 de locuitori, dar a promovat și prima inițiativă legislativă care propunea oferirea pârghiilor pentru administrațiile locale de a decide dacă autorizează sau nu funcționarea unei săli de jocuri de noroc.

În acest an, Guvernul României a decis, prin OUG 7/2026, să schimbe legislația privind funcționarea jocurilor de noroc și să permită consiliului local să decidă, prin hotărâre, dacă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă se pot sau nu desfășura activități de jocuri de noroc.

„Salut aceste schimbări legislative care oferă primarilor și consiliilor locale posibilitatea de a stabili dacă pe raza unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă se pot sau nu desfășura activități de jocuri de noroc. Timp de patru ani, eu și mai mulți colegi am militat în Parlamentul României pentru ca funcționarea sălilor de jocuri de noroc să fie reglementată mult mai strict și să se ofere pârghii administrației locale să decidă dacă autorizează sau nu funcționarea acestora. Să nu uităm că, inclusiv la Alba Iulia, avem situația hilară a unei săli de păcănele, deschisă chiar lângă o biserică, iar administrația locală nu a avut pârghiile legale pentru a o închide. De asemenea, în România avem, potrivit statisticilor oficiale, peste 100.000 de persoane dependente de jocuri de noroc, dar în realitate numărul lor e mult mai mare. În 2019, România era pe locul 10 în lume ca număr de aparate de jocuri de noroc de tip slot licențiate. Sper ca după reglementarea sălilor de jocuri de noroc să se reglementeze mult mai strict și funcționarea site-urilor online de jocuri de noroc, o tentație pentru mulți tineri și chiar pentru copii”, a spus fostul deputat de Alba, Beniamin Todosiu.

Potrivit acestuia, jocurile de noroc au ajuns o problemă majoră în România, iar numărul dependenților de „păcănele” a crescut în ultimii ani direct proporțional cu creșterea numărului de săli de jocuri. De asemenea, 40% dintre dependenți au avut cel puțin o tentativă de sinucidere. În fiecare an, statul cheltuie aproape 500 de milioane de lei pentru tratamentul și recuperarea persoanelor dependente de jocuri de noroc.

„Jocurile de noroc distrug familii și vieți, având un impact negativ asupra întregii comunități. Din fericire, în 2024, alături de colegii mei din PSD, am reușit să interzicem prin lege funcționarea sălilor de jocuri de noroc în localitățile sub 15.000 de locuitori. În Alba, legea a impus desființarea sălilor de jocuri de noroc în 73 din cele 78 de localități. Acum, există pârghii și pentru eliminarea acestui flagel în celelalte 5 orașe și municipii. Lansez un apel public către primarii din Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj și Cugir să inițieze dezbateri în comunitățile lor și să înceapă demersurile pentru interzicerea funcționării sălilor de jocuri de noroc. Vă rog să vă protejați cetățenii și comunitatea!”, a mai spus Beniamin Todosiu.

