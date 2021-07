Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, președintele USR Alba: USR Alba și-a ales noile structuri de conducere. Suntem o echipă unită și puternică

Uniunea Salvați România (USR) și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate au finalizat în județul Alba procesul de fuziune, fiind alese noile structuri de conducere ale partidului. Astfel, USR Alba va fi condus de deputatul Beniamin Todosiu, care a fost ales, duminică, în funcția de președinte al filialei, cu voturile a 95 din cei 144 de delegați prezenți la adunarea generală.

Noul Birou Județean al USR Alba va fi format din Oltean Ionel Raul, Penciu Radu, Dogar Bogdan Vasile, Heiuș Daniel, Rof Marius Nicolae, Stanciu Cornel, Giurgiu Renata, care au fost aleși vicepreședinți ai filialei și 13 membri, respectiv Pleșa Gabriel Codru, Șarlea Andrei George, Crișan Dragoș Ionuț, Nicoară Marius Ioan, Corcoveanu Tudor, Dumitru Alexandru Nicolae Dan, Răvineală Răzvan, Bocșardi Ștefan Daniel, Iordăchescu Dan, Nemeș Claudiu Gheorghe, Frățilă Emil Traian, Dineț Ioana Andreea și Borteș Dan.

„Mă onorează încrederea pe care colegii mei mi-au acordat-o la alegerile interne și îi asigur că este momentul în care am început să consolidăm noua echipă formată după fuziunea USR și PLUS. „Împreuna în USR Alba” a fost sloganul meu din această campanie internă și vreau să fie crezul pe care construim noul USR Alba. După aceste alegeri, în Alba, nu mai suntem două partide și două echipe, ci suntem oficial o singură echipă unită și un partid mare și puternic. Sper să lăsăm în urmă orice orgolii sau neînțelegeri și, indiferent că suntem învingători sau învinși în competiția internă, indiferent că am fost înainte membri PLUS sau USR, să devenim o echipă unită și puternică. La ultimele alegeri locale și parlamentare, un număr mare de cetățeni din Alba și-a pus speranța în noi și ne-a oferit încrederea lor. Nu trebuie să îi dezamăgim și nu trebuie să ne uităm promisiunea că vom munci și lupta pentru a schimba Alba în bine. De aceea, le-am transmis colegilor din administrația locală și județeană că trebuie să nu își uite promisiunile pe baza cărora și-au câștigat mandatele și să demonstreze că pot face performanță. Vor primi tot suportul conducerii județene, iar activitatea lor, ca și activitatea mea de parlamentar, vor fi evaluate la fiecare șase luni și rapoartele vor fi prezentate public. Este o formă de respect pentru cetățenii care ne-au votat.”, a spus deputatul Beniamin Todosiu, noul președinte al USR Alba.

Alegeri interne au avut loc în ultima perioadă în toate organizațiile USR din județul Alba, fiind aleși președinții și structurile de conducere locală.

Noii președinți ai organizațiilor USR din județul Alba sunt:

Furdui Bogdan Catalin (ABRUD)

Florea Adrian (AIUD),

Oltean Raul Ionel (ALBA IULIA),

Petrea Iosif Pretișor (ALBAC),

Hendrea Gheorghe (ALMAȘU MARE),

Buzgar Cristian (AVRAM IANCU),

Olaru Bianca (BAIA DE ARIEȘ),

Iştoc Ioan Mihai (BLAJ),

Varga Babica (BUCERDEA GRÂNOASĂ),

Bulea Ioan Alexandru (BUCIUM),

Dobre Iuliu-Alexandru (CÂLNIC),

Borteș Dan(CÂMPENI),

Rașcovici Viorel (CERGĂU),

Gîrlonţa George (CETATEA DE BALTĂ),

Inurean Alina Elena (CIUGUD),

Marc Nicolae Dorin (CIURULEASA),

Mărginean Nicoleta (CRĂCIUNELU DE JOS),

Iacșa Darius Nicolae (CRICĂU),

Serdiuc Flaviu (CUGIR),

Oltean Augustin (FĂRĂU),

Palko Gheorghe Gheza (GALDA DE JOS),

Stanciu Cornel (IGHIU),

Grozăvescu Ioan Raul (JIDVEI),

Boldea Ioan (LOPADEA NOUĂ),

Puștianu Petru (LUNCA MUREȘULUI),

Penciu Radu (LUPȘA),

Giura Alin (METEȘ),

Salcău Ioan (MIHALȚ),

Giurgiu Renata (MIRASLĂU),

Negru Radu Dorel (MIRASLĂU),

Bocșardi Daniel (OCNA MUREȘ),

Șerban Mihai – Bogdan (OCOLIȘ),

Panța Lucian (Pianu),

Lupu Dumitru (Poșaga),

Popa Adrian (ROȘIA DE SECAȘ),

Bereczky Elena Claudia (ROȘIA MONTANĂ),

Iuoniciu Vasile Grigore (SĂLCIUA),

Șuvaina Andreea (SĂLIȘTEA),

Oniga Oana Maria (SÂNCEL),

Coman Pavel Catalin (SÂNTIMBRU),

Măcinic Florinel (SĂSCIORI),

Paul Vlad-Ioan (SEBEȘ),

Iacob Remus (ȘIBOT),

Boancăş Sebastian (ȘONA),

Popa Cosmin (ȘPRING),

Lazar Dorel (STREMȚ),

Cata Vasile Florin (ȘUGAG),

Gavrila Claudiu (TEIUȘ),

Todea Petronel (UNIREA),

Drăgoiu Gheorghe (VIDRA),

Coltor Nicoleta Alina (VINȚU DE JOS),

Cîmpean Cristian (ZLATNA).