Comunicat de presă: Am înțeles mesajul transmis pe 26 mai, nemulțumirile oamenilor și vom acționa în consecință

Campania electorală pentru alegerile europarlamentare a fost un bun prilej de a discuta cu oamenii, de a le înțelege păsurile și nemulțumirile, iar rezultatul alegerilor, chiar dacă a fost sub așteptări, ne clasează pe locul 2 în județul Alba și pe primul loc între organizațiile social-democrate din Regiunea Centru.

Am înțeles mesajul transmis pe 26 mai, am notat problemele oamenilor și vom acționa în consecință. Transmitem mulțumiri tuturor celor care ne-au susținut și votat, apreciind guvernarea, proiectele și lista de candidați, dar și celor care și-au exercitat dreptul electoral, alegând alți competitori politici. Respectăm, de asemenea, și mesajul transmis de cei care au ales să nu voteze și sperăm că acțiunile, măsurile și, mai exact, faptele noastre, o să fie pentru ei o alternativă.

Ne manifestăm recunoștința față de colegi, membri și simpatizanți, care au dus o campanie de bun simț și s-au concentrat pe prezentarea listei de candidați, investițiile derulate în Alba și măsurile bune pe care le-a luat Guvernul.

În ciuda greșelilor inerente pe care fiecare om le face, noi am crescut salariile, am adus plusvaloare economiei, sistemului de sănătate și educație, iar de cei care au construit România și acum sunt la bătrânețe nu am uitat.

Partidul Social Democrat Alba a trecut prin momente mai grele, dar în primul rând datorită membrilor, solidarității echipei, a reușit să își revină, clasându-se apoi la alte alegeri pe prima poziție în municipiul Alba Iulia. Noi nu i-am desconsiderat, jignit sau manipulat niciodată pe cei care au votat alte partide și am apreciat, și când am câștigat sau am pierdut, că poporul întotdeauna are dreptate.

Partidul Social Democrat Alba