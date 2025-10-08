Comunicat de presă 8 octombrie 2025 – ADAMS SERVICES: Tehnologizarea inovatoare și creșterea competitivității prin investiții în active fixe corporale și necorporale pentru prestarea de servicii avansate în domeniul întreținerii și reparării automobilelor
Data: 8 Octombrie 2025
Comunicat lansare proiect
Tehnologizarea inovatoare și creșterea competitivității prin investiții în active fixe corporale și necorporale pentru prestarea de servicii avansate în domeniul întreținerii și reparării automobilelor
Scopul proiectului: Tehnologizarea inovatoare și creșterea competitivității economice prin investiții în active fixe corporale și necorporale pentru prestarea de servicii avansate în domeniul întreținerii și reparării automobilelor
Beneficiar: SC ADAM’S SERVICES S.R.L.
Perioada de implementare: 28.05.2025 – 28.11.2027
Valoarea totală a proiectului (Lei) Valoarea cofinanțării UE (lei)
13.745.641,77 6.311.886,14
Rezumat proiect și activități:
Obiectivul principal al proiectului este creșterea competitivității și sustenabilității SC ADAMS SERVICE prin construcție și modernizarea avansată a serviciilor de întretinere si reparatii auto, aliniindu-se la prioritățile de dezvoltare regională ale Regiunii Centru, pe termen lung, și a celor europeane din sectorul industrial de referință.
Obiectivele generale ale proiectului sunt:
Construirea unei capacități de furnizarea de servicii de întretinere si reparatii auto bazată pe tehnologii avansate care contribuie la eficiența energetică, reducerea consumului de resurse și minimizarea impactului asupra mediului, în 30 de luni;
Inovarea prin dezvoltarea unei game variate de servicii care să răspundă nevoilor specifice ale pieței locale și naționale, inclusiv opțiuni sustenabile și personalizate, în 30 de luni;
Creșterea eficienței operaționale: optimizarea serviciilor prin automatizare și digitalizare, integrând soluții IoT pentru monitorizare și managementul producției în timp real, inclusiv utilizare de energie verde, în 30 de luni;
Creșterea cu cel puțin 10 % a cifrei de afaceri a companiei ADAMS SERVICE față de anul de referință 2023 și a productivității muncii prin creșterea numărului de angajați cu încă 6 Mecanici auto, în 30 de luni;
Dezvoltarea competențelor pentru 12 angajați, îndeosebi a calificărilor pentru operare pe noi utilaje și echipamente, accesorizarea cu competențe verzi și digitale pentru a asigura operarea eficientă a noilor tehnologii și susținerea inovării în furnizarea de servicii de întretinere si reparatii auto, în 30 de luni;
Integrarea ADAMS SERVICE în acțiuni de cooperare, în rețele și schimburi de bune practici referitoare la servicii inovatoare și utilizarea eficientă a resurselor în activitățile companiei, în 30 de luni;
Sustenabilitate și responsabilitate ecologică prin implementarea practicilor care promovează reciclarea, reducerea deșeurilor și utilizarea responsabilă a resurselor, contribuind la obiectivele de mediu ale Regiunii Centru și ale UE, în 30 de luni.
„Pentru compania noastră, acest proiect finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru reprezintă un pas esențial în consolidarea poziției noastre pe piața locală și regională. Sprijinul financiar nerambursabil, completat de o contribuție proprie semnificativă, ne oferă oportunitatea de a furniza servicii de întretinere si reparatii auto bazate pe tehnologii avansate, aliniindu-se la prioritățile de dezvoltare regională ale Regiunii Centru. Prin această investiție vom genera noi locuri de muncă și vom susține dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților noștri”, a declarat Florin Daniel Adam, CEO ADAM’S SERVICES SRL, la debutul proiectului.
Pentru mai multe informații despre proiect: [email protected]; 0740918352, www.adamservice.ro
Comunicatul din data de 7 octombrie 2025
Comunicatul din data de 6 octombrie 2025
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Economie
Comunicat de presă 8 octombrie 2025 – KANGOOPACK: Construire capacitate avansată de producție automatizată de folie stretch și bandă adezivă utilizată în procesele de ambalare a mărfurilor
Data: 8.10.2025 Comunicat lansare proiect Construire capacitate avansată de producție automatizată de folie stretch și bandă adezivă utilizată în procesele de ambalare a mărfurilor Scopul proiectului: Construirea unei capacități avansate de producție automatizată de folie stretch și bandă adezivă utilizată în procesele de ambalare a mărfurilor Beneficiar: SC KANGOOPACK S.R.L. Perioada de implementare: 06.06.2025 – […]
Comunicat de presă 8 octombrie 2025 – VESPASIAN RAL: Realizare hală cu activitate principală de producție confecții și structuri metalice avansate pentru uz industrial și civil – amenajare și împrejmuire teren, hală cu funcțiuni mixte
Data: 8 Octombrie 2025 Comunicat lansare proiect Realizare hală cu activitate principală de producție confecții și structuri metalice avansate pentru uz industrial și civil – amenajare și împrejmuire teren, hală cu funcțiuni mixte Scopul proiectului: Realizare hală cu activitate principală de producție confecții și structuri metalice avansate pentru uz industrial și civil – amenajare și […]
Comunicat de presă PNRR: Finalizarea proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL ALBA”
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Finalizarea proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL ALBA” Data: 19.09.2025 UAT Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în calitate de beneficiar al finanțării, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL ALBA„, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Circulația pe Transfăgărășan ÎNCHISĂ temporar pe sectorul Piscu Negru-Bâlea Cascadă: Iarnă în toată regula pe sectorul de altitudine al DN 7C
Circulația pe Transfăgărășan ÎNCHISĂ temporar pe sectorul Piscu Negru-Bâlea Cascadă Condițiile meteorologice nefavorabile închid temporar circulația pe Transfăgărășan (DN7C), a...
Deplasări masive de tehnică militară în România: Alba Iulia, pe harta exercițiului militar multinațional
Deplasări masive de tehnică militară în România: Alba Iulia, pe harta exercițiului militar multinațional DACIAN FALL 2025 Transporturile militare pentru...
Știrea Zilei
FOTO | Generalul de brigadă Nicolae Oros, decorat de Președintele Republicii Centrafricane la final de misiune
Generalul de brigadă Nicolae Oros, decorat de Președintele Republicii Centrafricane la final de misiune Generalul de brigadă Nicolae Oros a...
UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme
UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme...
Curier Județean
Demersuri preliminare pentru extinderea rețelei de apă și canalizare în zona industrială Alba Iulia: Procedură de achiziție lansată
Demersuri pentru extinderea rețelei de apă și canalizare în zona industrială Alba Iulia Primăria a anunțat, marți, 7 octombrie 2025,...
VIDEO | Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), foarte aproape de momentul recepției lucrărilor de modernizare: Investiție gata cu aproape un an înainte de termenul stabilit prin contract
Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), foarte aproape de momentul recepției lucrărilor de modernizare Este foarte aproape momentul...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...