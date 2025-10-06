Comunicat de presă 7 octombrie 2025 – ADAMS SERVICES: Tehnologizarea inovatoare și creșterea competitivității prin investiții în active fixe corporale și necorporale pentru prestarea de servicii avansate în domeniul întreținerii și reparării automobilelor

Data: 7 Octombrie 2025

Comunicat lansare proiect

Tehnologizarea inovatoare și creșterea competitivității prin investiții în active fixe corporale și necorporale pentru prestarea de servicii avansate în domeniul întreținerii și reparării automobilelor

Scopul proiectului: Tehnologizarea inovatoare și creșterea competitivității economice prin investiții în active fixe corporale și necorporale pentru prestarea de servicii avansate în domeniul întreținerii și reparării automobilelor

Beneficiar: SC ADAM’S SERVICES S.R.L.

Perioada de implementare: 28.05.2025 – 28.11.2027

Valoarea totală a proiectului (Lei) Valoarea cofinanțării UE (lei)

13.745.641,77 6.311.886,14

Rezumat proiect și activități:

Obiectivul principal al proiectului este creșterea competitivității și sustenabilității SC ADAMS SERVICE prin construcție și modernizarea avansată a serviciilor de întretinere si reparatii auto, aliniindu-se la prioritățile de dezvoltare regională ale Regiunii Centru, pe termen lung, și a celor europeane din sectorul industrial de referință.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

Construirea unei capacități de furnizarea de servicii de întretinere si reparatii auto bazată pe tehnologii avansate care contribuie la eficiența energetică, reducerea consumului de resurse și minimizarea impactului asupra mediului, în 30 de luni;

Inovarea prin dezvoltarea unei game variate de servicii care să răspundă nevoilor specifice ale pieței locale și naționale, inclusiv opțiuni sustenabile și personalizate, în 30 de luni;

Creșterea eficienței operaționale: optimizarea serviciilor prin automatizare și digitalizare, integrând soluții IoT pentru monitorizare și managementul producției în timp real, inclusiv utilizare de energie verde, în 30 de luni;

Creșterea cu cel puțin 10 % a cifrei de afaceri a companiei ADAMS SERVICE față de anul de referință 2023 și a productivității muncii prin creșterea numărului de angajați cu încă 6 Mecanici auto, în 30 de luni;

Dezvoltarea competențelor pentru 12 angajați, îndeosebi a calificărilor pentru operare pe noi utilaje și echipamente, accesorizarea cu competențe verzi și digitale pentru a asigura operarea eficientă a noilor tehnologii și susținerea inovării în furnizarea de servicii de întretinere si reparatii auto, în 30 de luni;

Integrarea ADAMS SERVICE în acțiuni de cooperare, în rețele și schimburi de bune practici referitoare la servicii inovatoare și utilizarea eficientă a resurselor în activitățile companiei, în 30 de luni;

Sustenabilitate și responsabilitate ecologică prin implementarea practicilor care promovează reciclarea, reducerea deșeurilor și utilizarea responsabilă a resurselor, contribuind la obiectivele de mediu ale Regiunii Centru și ale UE, în 30 de luni.

„Pentru compania noastră, acest proiect finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru reprezintă un pas esențial în consolidarea poziției noastre pe piața locală și regională. Sprijinul financiar nerambursabil, completat de o contribuție proprie semnificativă, ne oferă oportunitatea de a furniza servicii de întretinere si reparatii auto bazate pe tehnologii avansate, aliniindu-se la prioritățile de dezvoltare regională ale Regiunii Centru. Prin această investiție vom genera noi locuri de muncă și vom susține dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților noștri”, a declarat Florin Daniel Adam, CEO ADAM’S SERVICES SRL, la debutul proiectului.

Pentru mai multe informații despre proiect: [email protected]; 0740918352, www.adamservice.ro

