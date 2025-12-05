Rămâi conectat

Comunicat de presă – 5 decembrie 2025: Digitalizarea activității SC Transalpina Fan SRL

Dana Opruta

Publicat

acum o oră

în

De

Comunicat de Presă: Digitalizarea Societății Transalpina Fan SRL

Numele beneficiarului: SC Transalpina Fan SRL.

Obiectul poiectului: Dotarea cu echipamente IT și soluții software care să asigure dezvoltarea sustenabilă a societății.

Valeoarea totală a proiectului: 627.841,04 lei.

Data începerii și finalizării proiectului: 26.04.2025 – 25.11.2025.

Codul proiectului: RUE 3200.

