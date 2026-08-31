Comunicat de presă – 31 august 2026: Închiderea proiectului cu titlul „Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Blandiana, județul Alba”
Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”
Comuna BLANDIANA anunță închiderea proiectului cu titlul „AMPLASARE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA BLANDIANA, JUDEȚUL ALBA”, implementat de comuna BLANDIANA, conform contractului de finanțare nr. 134843/28.11.2022 pentru implementarea proiectului C10-I1.3-13 , finanțat în cadrul Componentei 10 – Fondul Local a PNRR – I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reîncărcare vehicule electrice
Obiectivul proiectului este asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – amplasarea a două puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice pe raza comunei Blandiana în vederea oferirii posibilității cetățenilor comunei și implicit a turiștilor și a celor care tranzitează comuna de a-și încărca vehiculele electrice nepoluante.
Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 492270 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 93531,30 lei.
Persoană de contact:
Gherman Nicolae
www.comuna-blandiana.ro
[email protected]
tel/fax 0258/760738
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finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României ”
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