Comunicat de presă – 30 ianuarie 2026: Județul Alba își conturează direcțiile viitoare pentru serviciile de apă și apă uzată

30 ianuarie 2026

Județul Alba își conturează direcțiile viitoare pentru serviciile de apă și apă uzată

Alba Iulia, 28 ianuarie 2026 – La sala de ședințe a Consiliului Județean Alba a avut loc o nouă sesiune de consultare cu factorii cheie interesați, în cadrul căreia a fost prezentată varianta finală a Master Planului pentru serviciile de apă și apă uzată în județul Alba, document strategic ce stabilește direcțiile de dezvoltare a infrastructurii pentru perioada 2023–2053.

Evenimentul a fost organizat la inițiativa și cu sprijinul Consiliului Județean Alba de S.C. APA CTTA S.A. Alba, operatorul regional al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. În cadrul prezentării a fost evidențiat faptul că Master Planul reprezintă un instrument fundamental de planificare pe termen lung, având ca obiective principale extinderea accesului la servicii de apă și canalizare în toate comunitățile județului, reducerea pierderilor din rețele, eficientizarea energetică a sistemelor, precum și alinierea infrastructurii la cele mai înalte standarde de calitate, siguranță și protecție a mediului.

De asemenea, documentul strategic vizează optimizarea activităților tehnico-economice și financiare ale Operatorului Regional, în vederea asigurării sustenabilității serviciilor publice pe termen lung. Participanților le-a fost prezentată varianta revizuită a Master Planului, care include observațiile și propunerile formulate până în prezent de factorii cheie implicați în realizarea documentului și în dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată, respectiv de beneficiarii viitoarelor investiții. În vederea finalizării documentului strategic, participanții au fost invitați să transmită eventuale completări sau observații suplimentare într-un termen de două săptămâni, urmând ca documentul să fie ajustat acolo unde este cazul, înainte de parcurgerea etapelor finale de aprobare.

În prezent, Master Planul a intrat în procedura de aprobare, urmând să constituie baza pentru viitoarele etape de finanțare și investiții în infrastructura de apă și apă uzată.

Întâlnirea a reconfirmat importanța colaborării instituționale și a dialogului deschis în procesul de planificare strategică, Master Planul reprezentând baza pentru investițiile viitoare care vor contribui la creșterea calității vieții, protejarea resurselor de apă și dezvoltarea echilibrată a județului Alba.

Proiectul regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014–2020” implementat de S.C. APA CTTA S.A. ALBA vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba, prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 locuitori echivalenți, în vederea conformării cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (etapa I) și Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (etapa II).

