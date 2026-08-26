Comunicat de presă – 26 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Realizarea unui sistem inteligent de management urban în orașul Baia de Arieș”
COMUNICAT DE PRESĂ
„PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!”
U.A.T. Oraş Baia de Arieş, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul: „Realizarea unui sistem inteligent de management urban în orașul Baia de Arieș”, Cod proiect C10-I1.2-701
Finanţarea Proiectului: Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 Fondul Local,
Investiţia I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), Apel de proiecte: PNRR/2022/C10/I1.2
Perioada de implementare a proiectului: începând cu data de 28.02.2023 până la data de 30.08.2026.
Obiectivul general al proiectului a constat în modernizarea infrastructurii de transport public, creșterea siguranței cetățenilor și eficientizarea managementului urban în orașul Baia de Arieș prin implementarea unor soluții tehnologice digitale de tip ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și comunicațiilor). Investiția sprijină tranziția verde și digitală a localității, îmbunătățind calitatea serviciilor publice și condițiile de mobilitate urbană pentru comunitate.
Impactul pozitiv al proiectului:
- Impactul asupra Mediului și Tranziția Verde (Green Transition): Reducerea emisiilor de CO2: Modernizarea radicală a infrastructurii (2 stații SMART, 3 adăposturi, bănci inteligente) și livrarea timpilor reali de sosire pe panoul LED și în aplicația mobilă vor crește atractivitatea transportului în comun.
Eficientizarea managementului deșeurilor: Implementarea coșului de gunoi inteligent (dotat cu senzori de nivel) va optimiza rutele de colectare ale operatorului de salubritate.
- Impactul Digitalizării și Eficienței Administrative: Decizii fundamentate pe date: Prin Platforma software unificată de management urban și sistemul informatic pentru digitalizare, administrația locală va colecta date statistice precise. Corelarea fluxurilor video de la cele 15 camere noi cu cele 15 stații de lucru pentru funcționari va permite maparea exactă a comportamentului de mobilitate al cetățenilor, optimizând bugetele viitoare.
Debirocratizare și transparență, Securitate cibernetică și reziliență;
- Impactul Direct asupra Cetățenilor: Eliminarea timpilor morți în stații, Creșterea incluziunii sociale;
- Impactul asupra Siguranței Publice: Descurajarea actelor antisociale, Intervenție rapidă în caz de incidente.
Valoarea totală a contractului de finanţare = 2.929.006,50 lei
Valoarea contribuţiei financiare = 2.274.040,63 lei
Beneficiar: U.A.T. Oraşul Baia de Arieş
Date de contact: Nr.telefon: 0730 601 780; E-mail: [email protected]
Website: www.primariabaiadearies.ro
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