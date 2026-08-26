Economie

Comunicat de presă – 26 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice în cadrul Școlii Gimnaziale Săsciori, obiectiv – Școala Primară Duvlea-Zdrenghea, comuna Săsciori, județul Alba”

Dana Opruta

Publicat

acum 3 ore

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De

26 August 2026

 

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

UAT COMUNA Săsciori anunță finalizarea proiectului de investiție cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV – ȘCOALA PRIMARĂ DUVLEA-ZDRENGHEA, Comuna SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA”.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – FONDUL LOCAL, titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 2.

Cod proiect: C10-I3-2618

Durata proiectului: 43 de luni

Data de începere: 03.02.2023

Data finalizării: 30.08.2026

Obiectivele generale urmărite: Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

Obiectivul specific urmărit:

  1. Reabilitare moderarată a clădirilor publice – 407 mp

Valoare totală proiect: 1.065.561,67 lei

Date de contact:

Persoană de contact: Consilier achiziții publice – Drăghici Daniela
Email: [email protected]

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