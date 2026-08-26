26 august 2026 | Cod Galben de vreme severă în zona Munților Apuseni din Alba și în alte părți ale țării: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină
Cod Galben de vreme severă în zona Munților Apuseni din Alba și în alte părți ale țării: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină
Zona Munților Apuseni din Alba, la fel ca alte părți din țară, este miercuri, 26 august 2026, între orele 10.00 și 23.00, sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de vreme severă.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 26 august, ora 10 – 26 august, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ
Zone afectate: cea mai mare parte a zonei montane, estul și sud-estul Transilvaniei
În cea mai mare parte a zonei montane, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.
Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.
sursa: ANM
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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