Ce acte medicale sunt necesare la școală în septembrie 2026: Cine are nevoie de adeverință și aviz epidemiologic

Începerea școlii în luna septembrie 2026 nu va presupune depunerea unui nou dosar medical pentru fiecare elev. Actele necesare diferă în funcție de nivelul de învățământ, existența unui cabinet în unitatea frecventată anterior și situația copilului. Adeverința sau avizul epidemiologic se prezintă numai în cazurile prevăzute de legislație, și nu la simpla revenire din vacanța de vară.

Regulile sunt stabilite prin metodologia privind asistența medicală acordată antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor, aprobată prin Ordinul ministrului Sănătății și al ministrului Educației și Cercetării nr. 1.503/6.821/2025. Actul normativ reglementează documentele necesare la înscriere, transfer, revenirea după o boală infectocontagioasă și cazarea în căminele școlare.

Ce acte trebuie să ducă elevii la începutul anului școlar

Elevii care continuă la aceeași școală nu au nevoie de documente medicale noi Copiii care trec într-o clasă următoare și rămân în aceeași unitate de învățământ nu trebuie să depună din nou adeverința medicală de înscriere în colectivitate.

De asemenea, simpla reluare a cursurilor în septembrie nu impune prezentarea unui aviz epidemiologic. Metodologia prevede expres că un asemenea document nu se solicită antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor la revenirea din vacanțe. Prin urmare, părinții nu trebuie să meargă automat la medicul de familie înainte de prima zi de școală.

Unitatea poate cere actualizarea informațiilor administrative dacă au intervenit modificări privind domiciliul, datele de contact sau reprezentantul legal. Aceste formulare nu sunt acte medicale reglementate la nivel național, iar solicitările pot diferi de la o instituție la alta.

Ce documente sunt necesare la înscrierea în creșă sau grădiniță

Pentru copiii nou înscriși în creșă sau grădiniță, părinții trebuie să depună la secretariat, la începutul anului școlar, fișa medicală. Aceasta este alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate, întocmită potrivit modelului din Anexa nr. 16.1, împreună cu avizul epidemiologic și dovada de vaccinare prevăzute în Anexa nr. 16.2.

Documentele sunt eliberate de medicul de familie.

Dovada de vaccinare consemnează istoricul imunizărilor copilului. Prezentarea documentului nu trebuie formulată ca o confirmare că toate vaccinurile au fost efectuate și nici ca o condiție autonomă de acceptare în sistemul de educație.

Obligația se referă la copiii nou înscriși, nu la toți cei care revin în aceeași colectivitate după vacanța de vară. Metodologia precizează expres că antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor nu li se solicită aviz epidemiologic pentru simpla reluare a cursurilor după vacanțe.

Ce acte sunt necesare la înscrierea în clasa pregătitoare

În cazul copiilor care încep clasa pregătitoare, documentația diferă în funcție de existența unui cabinet medical în grădinița frecventată anterior. Dacă instituția are un asemenea cabinet, sunt necesare fișa medicală de la grădiniță și adeverința medicală întocmită potrivit modelului prevăzut de metodologie.

Acestea sunt eliberate de medicul care a supravegheat colectivitatea. Atunci când grădinița nu dispune de cabinet medical, părintele se adresează medicului de familie pentru fișa medicală de înscriere în colectivitate, care include informațiile și documentele prevăzute de actul normativ. Actele administrative pentru înscrierea în învățământul primar sunt depuse potrivit calendarului și procedurii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

În septembrie pot fi solicitate eventualele documente care nu au fost transmise anterior sau care necesită actualizare.

Ce documente trebuie prezentate la intrarea în clasa a IX-a

La începerea liceului se aplică o procedură asemănătoare. Dacă școala gimnazială absolvită are cabinet medical, elevul primește fișa medicală și adeverința eliberată de personalul medical al unității de proveniență. Documentația este apoi transmisă instituției la care acesta a fost admis. În lipsa unui cabinet medical în școala frecventată anterior, actele necesare sunt eliberate de medicul de familie, conform modelelor prevăzute de metodologia în vigoare.

Trecerea în clasa a V-a nu este indicată separat în actuala metodologie printre situațiile în care familia trebuie să obțină automat o nouă adeverință de la medicul de familie. Așadar, nu există o obligație generală aplicabilă tuturor copiilor care încep gimnaziul de a prezenta un nou aviz epidemiologic doar pentru reluarea cursurilor.

Ce documente sunt necesare în cazul transferului

La transferul copilului într-o altă unitate, documentația medicală depinde de modul în care a fost asigurată asistența în instituția de proveniență. Dacă aceasta dispune de cabinet propriu, fișa este eliberată de medicul care a avut în supraveghere colectivitatea.

Când creșa, grădinița sau școala de la care pleacă minorul nu are cabinet medical, actele sunt întocmite de medicul de familie. Documentația sanitară este distinctă de înscrisurile școlare și administrative necesare aprobării transferului.

Când este obligatoriu un act medical după o absență

Metodologia aplicabilă din 2026 reglementează expres revenirea în colectivitate după bolile infectocontagioase. În cazul elevilor și studenților este necesară o adeverință medicală prin care se confirmă că persoana este aptă să revină la cursuri. Pentru antepreșcolari și preșcolari se eliberează aviz epidemiologic, documentele fiind emise de medicul curant (medicul de familie sau medicul specialist care a gestionat boala).

Această obligație este legată de absența cauzată de o afecțiune infectocontagioasă, nu de vacanțele prevăzute în structura anului școlar. Un copil sănătos care revine la cursuri după vacanța de vară nu trebuie să prezinte aviz epidemiologic numai pentru că a lipsit pe durata acestei perioade.

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