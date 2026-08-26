S-a îmbătat și a amenințat cu un cuțit un bărbat din Bucerdea Grânoasă. Blăjean de 48 de ani, reținut de polițiști

Un blăjean de 48 de ani a fost reținut de polițiști după ce s-a îmbătat și a amenințat cu un cuțit un bărbat din Bucerdea Grânoasă.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 25/26 august 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințarea.

La data de 25 august 2026, în jurul orei 19.50, în timp ce se afla pe strada 1 Decembrie din comuna Bucerdea Grânoasă, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, l-ar fi amenințat, cu un obiect tăietor- înțepător, pe un bărbat în vârstă de 55 de ani, din comună și i-ar fi provocat acestuia o stare de temere.

În cursul zilei de 27 august 2026, bărbatul de 48 de ani va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

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