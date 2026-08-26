VIDEO | Femeie din Constanța, reținută de polițiștii din Alba Iulia: Ar fi ajutat la înșelarea unei vârstnice de 89 de ani prin metoda ,,Copil bolnav”.  Cum au acționat 

Femeie din Constanța, reținută de polițiștii din Alba Iulia: Ar fi ajutat la înșelarea unei vârstnice de 89 de ani prin metoda ,,Copil bolnav”. Cum au acționat

O femeie din Constanța a fost reținută de polițiștii din Alba Iulia după ce ar fi ajutat la înșelarea unei vârstnice de 89 de ani prin metoda ,,Copil bolnav”.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 august 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o femeie, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Constanța, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune.

În cursul zilei de azi, 26 august 2026, femeia va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

Informații de background: Metoda ,,Copil bolnav”

La data de 30 iunie 2026, în jurul orei 11.20, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 75 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar indus-o în eroare pe vecina sa.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit că, în dimineața zilei de 30 iunie 2026, în jurul orei 09.00, o femeie, în vârstă de 89 de ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi fost apelată pe telefonul fix de către un bărbat care s-ar fi prezentat drept fiul ei și i-ar fi spus că are probleme de sănătate și se află internat în spital. În conversație ar fi intervenit un bărbat care s-ar fi prezentat drept cadru medical și i-ar fi solicitat femeii o sumă pentru achiziționarea unui aparat medical, necesar fiului ei.

Femeia a dat curs solicitării și i-ar fi dat unei femei care s-a prezentat la domiciliul său 40.000 de lei.

Ulterior, i-a relatat vecinului ei ceea ce s-a întâmplat și a realizat că a fost indusă în eroare, iar fiul ei nu are probleme de sănătate.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciunea, în vederea identificării autorilor și recuperării prejudiciului.

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