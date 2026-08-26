Economie

Comunicat de presă – 26 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice în cadrul Școlii Gimnaziale Săsciori, obiectiv – Grădinița cu Program Normal Căpîlna, comuna Săsciori, județul Alba”

Dana Opruta

Publicat

acum 2 ore

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26 August 2026

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

UAT COMUNA Săsciori anunță finalizarea proiectului de investiție cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV – GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL CĂPÎLNA, Comuna SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA”.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – FONDUL LOCAL, titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 2.

Cod proiect: C10-I3-2299

Durata proiectului: 43 de luni

Data de începere: 03.02.2023

Data finalizării: 30.08.2026

Obiectivele generale urmărite: Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

Obiectivul specific urmărit:

  1. Reabilitare moderarată a clădirilor publice – 292 mp

Valoare totală proiect: 759.358,18 lei

Date de contact:

Persoană de contact: Consilier achiziții publice – Drăghici Daniela
Email: [email protected]

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