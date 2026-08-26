Comunicat de presă – 26 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Elaborarea în format digital a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Baia de Arieș, Județ Alba”
COMUNICAT DE PRESĂ
“PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!”
U.A.T. Oraş Baia de Arieş, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul: „Elaborarea în format digital a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Baia de Arieș, Județ Alba”, Cod proiect C10-I4-677
Finanţarea Proiectului: Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă,
Componenta 10 Fondul Local,
Investiţia 1.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentaţiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană Titlu apel: PNRR/2022/C10/14, Runda 1
Perioada de implementare a proiectului : începând cu data de 25.11.2022 până la data de 30.08.2026.
Obiectivul general al proiectului de planificare a structurii stradale și de mobilitate urbană a teritoriului, de a stabili planuri și reguli care trebuie urmate atât de organizatori, cât şi de utilizatori, pentru o bună organizare și amenajare a spațiului urban prin intermediul documentațiilor în format GIS pentru perioada 2021-2030.
PMUD a orașului Baia de Arieș se încadrează în perioada de programare 2025-2030 și este conceput pentru a se alinia la contextul strategic global și european actual, respectând, totodată, conceptele referitoare la mobilitatea urbană și transport la nivel național, regional, județean și local.
Impactul pozitiv al proiectului:
- Planificare modernă: Transpunerea planului în format digital și GIS oferă o bază de date geografică precisă, utilă pentru gestionarea eficientă a infrastructurii rutiere și a traficului.
- Dezvoltare durabilă: Stabilește direcții clare pentru reducerea poluării și încurajarea transportului ecologic sau alternativ (pietonal și cu bicicleta).
- Acces la fonduri viitoare: Un PMUD actualizat și validat este o condiție obligatorie pentru ca orașul să poată obține noi finanțări europene destinate investițiilor în străzi, trotuare și mijloace de transport.
- Transparență și decizii rapide: Administracția locală poate corela în timp real cerințele de urbanism cu nevoile reale de deplasare ale cetățenilor.
Valoarea totală a contractului de finanţare = 322.190,72 lei
Valoarea contribuţiei financiare = 217.807,50 lei
Beneficiar: U.A.T. Oraşul Baia de Arieş
Date de contact: Nr.telefon: 0730 601 780 ; E-mail: [email protected]
Website: www.primariabaiadearies.ro
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