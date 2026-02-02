Comunicat de presă – 2 februarie 2026: Investiții care au îmbunătățit serviciile de apă și canalizare în Munții Apuseni, în localitățile Abrud, Baia de Arieș și Arieșeni

Comunicat de Presă

Investiții care au îmbunătățit serviciile de apă și canalizare în Munții Apuseni, în localitățile Abrud, Baia de Arieș și Arieșeni

În cadrul Proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014–2020 – etapa II”, cod SMIS 319094, implementat de S.C. APA CTTA S.A. Alba și cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 (etapa I) și din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027 (etapa II), au fost realizate investiții importante în infrastructura de apă și apă uzată din zona Munților Apuseni, prin Contractul de lucrări AB3-CL8 – „Extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată în aglomerările Abrud și Baia de Arieș, extinderea sistemelor de apă în Arieșeni”. Lucrările derulate prin acest contract au vizat modernizarea și extinderea infrastructurii existente, cu scopul de a asigura servicii sigure și conforme cu standardele europene pentru comunități care se confruntau cu limitări semnificative în accesul la apă potabilă și canalizare.

Valoarea totală a lucrărilor realizate prin Contractul AB3-CL8, aferente celor trei localități – Abrud, Baia de Arieș și Arieșeni – se ridică la 69.313.531,72 lei fără TVA (82.483.102,75 lei cu TVA), investiție care reflectă amploarea intervențiilor realizate pentru modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din zona Munților Apuseni.

În aglomerarea Abrud, investițiile au inclus reabilitarea rețelelor de distribuție apă potabilă (~2,38 Km), extinderea rețelelor de alimentare cu apă (~3,27 Km), 3 stații noi de hidrofor, extindere rețea canalizare (~9,07 Km), noi conducte de refulare apă uzată (~2,51 Km), reabilitare colectoare de canalizare (~4,41 Km) și 11 stații noi de pompare apă uzată. Acestea contribuie la creșterea continuității serviciului, reducerea pierderilor din rețea și protejarea mediului printr-o colectare mai eficientă a apelor uzate.

În Baia de Arieș, lucrările realizate au îmbunătățit funcționarea sistemelor de apă și apă uzată prin extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă (~6,15 Km), extinderea rețelelor de canalizare (~10.2 Km), 4 stații noi de pompare apă uzată, conducte noi de refulare apă uzată (~2,04 Km) și de reabilitare colector de canalizare (~2,05 Km) asigurând condiții mai bune de exploatare și un nivel sporit de siguranță pentru populație și pentru cursurile de apă din zonă.

În comuna Arieșeni, extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă (~24,61 Km), 3 noi stații de pompare, o captare nouă, 2 noi Gospodării de Apă, care a însemnat un pas esențial pentru creșterea calității vieții, oferind acces la un serviciu public modern într-o zonă montană cu provocări naturale și climatice deosebite.

Proiectul regional implementat de S.C. APA CTTA S.A. ALBA vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba, prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localitățile deservite precum și asigurarea colectării și epurării apelor uzate, în vederea conformării cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva UE 2024/3019).

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (etapa I) și Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (etapa II).

