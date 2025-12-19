Comunicat de presă 19 decembrie 2025: Digitalizare pentru performanță – Sistemul SCADA Regional modernizează gestionarea rețelelor de apă și canalizare din județul Alba
19 decembrie 2025
Comunicat de presă: Digitalizare pentru performanță – Sistemul SCADA Regional modernizează gestionarea rețelelor de apă și canalizare din județul Alba
în cadrul proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020 -Etapa II”, S.C. APA CTTA S.A. Alba implementează contractul de lucrări AB3-CL9 – Sistem SCADA Regional, un pas important spre digitalizarea completă a infrastructurii de apă și canalizare. Cu o valoare de 45.077.436,52 lei fără TVA, contractul a fost semnat în data de 26 ianuarie 2022, iar Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la 1 martie 2022. în prezent, proiectul înregistrează un progres fizic de peste 75%, lucrările aflându-se în desfășurare.
Sistemul SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) permite monitorizarea și controlul digital, în timp real, al tuturor proceselor din sistemul integrat de apă și canalizare operat de S.C. APA CTTA S.A. Alba. Prin acest sistem centralizat, compania va putea urmări permanent parametrii de funcționare – presiune, debit, consum energetic, calitatea apei – și va putea interveni rapid în caz de avarii sau disfuncționalități, reducând pierderile și optimizând consumul de resurse.
Proiectul prevede realizarea unui Dispecerat Central la sediul principal al operatorului din Alba lulia, completat de dispecerate locale din alte sucursale: Sebeș, Aiud, Blaj, Cugir, Ocna Mureș și Apuseni. De asemenea, sistemul va integra echipamente moderne de măsurare, automatizare și comunicare, care vor colecta date de la stațiile de pompare, rezervoare, stațiile de tratare și epurare, precum și de la principalele conducte de aducțiune.
Prin implementarea Sistemului SCADA Regional, S.C. APA CTTA S.A. Alba face un pas major spre transformarea digitală a serviciilor publice de apă și canalizare Această investiție va conduce la:
- creșterea eficienței operaționale și energetice;
- reducerea pierderilor de apă și a riscului de avarii;
- îmbunătățirea calității apei distribuite;
- siguranță și transparență în monitorizarea proceselor tehnologice.
Sistemul SCADA reprezintă o componentă strategică a proiectului regional, contribuind la dezvoltarea unui model modern de management integrat al serviciilor de apă – un pas important pentru protejarea resurselor naturale și pentru creșterea calității vieții locuitorilor județului Alba.
Proiectul regional implementat de S.C. APA CTTA S.A. ALBA vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba, prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localitățile deservite, precum și asigurarea colectării și epurării apelor uzate, în vederea conformării cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 2020/2184) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (Etapa I) și Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (Etapa II).
