Comunicat de presă – 18 iunie 2026: Implementare Proiect „Reabilitare și revitalizare Parc Arini – Regenerare spații publice” SMIS 334587
18.06.2026
Comunicat implementare proiect
„REABILITARE ȘI REVITALIZARE PARC ARINI – REGENERARE SPAȚII PUBLICE”
SMIS 334587
Scopul proiectului: Creșterea calității vieții locuitorilor din Municipiul Sebeș prin intervenții asupra spațiilor publice. Reabilitarea și revitalizarea Parcului Arini prin reamenajare peisajeră și introducerea de noi funcțiuni.
Beneficiar: Municipiul Sebeș
Perioada de implementare: 26.08.2025 – 26.02.2028
Valoarea totală a proiectului (Lei) Valoarea cofinanțării UE (lei)
28.477.147,85 27.821.655,94
Rezumat proiect și activități:
Municipiul Sebeș este beneficiarul Contractului de finan țare nr. 398/25.08.2025 încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de management pentru Programul „Regiunea Centru” al cărui obiect îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM PR Centru pentru implementarea proiectului cu titlul „Reabilitare și revitalizare Parc Arini – Regenerare spații publice”, cod SMIS 334587.
Proiectul este finanțat prin Prioritatea 8. „O regiune atractivă”, Acțiunea 8.1- „Dezvoltarea urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru” în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027.
În data de 8 iunie 2026 Municipiul Sebeș a predat amplasamentul către executantul lucrărilor, durata de execuție a acestora fiind de 18 luni.
Activitatea de bază a proiectului constă în reabilitarea și revitalizarea Parcului Arini din Municipiul Sebeș, prin reamenajarea peisajeră si introducerea de noi funcțiuni. Privind dezvoltarea durabilă a municipiului, regenerarea parcului Arini va avea efecte pozitive prin:
- Creșterea atractivității și îmbunătățirea calității mediului, a amenajării spațiilor verzi si a spațiilor urbane;
- Îmbunătățirea imaginii orașului;
- Dezvoltarea vegetației într-un mod armonios și controlat;
- Reducerea poluării aerului și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului;
- Îmbunătățirea accesibilității și a infrastructurii în zonă;
- Descurajarea infracționalității;
- Promovarea orașului prin organizarea de diferite evenimente;
- Atenuarea schimbărilor climatice;
- Adaptarea la schimbările climatice;
- Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă;
- Promovarea unei economii circulare, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora.
Principalele lucrări de intervenție vizează amenajarea a două zone mari, o zonă în care se vor desfășura activități de recreere și socializare și o altă zonă în care se vor desfășura activități recreative și fizice.
Pentru zona de recreere și socializare s-au propus lucrări de construcție și amenajare:
- 1 zonă grup sanitar/barieră verde de protecție;
- 1 amfiteatru în aer liber;
- 2 zone pentru recreere și picnic;
- 1 zonă pentru barbeque;
- 1 zonă de joacă pentru copii. În completarea acestora sunt prevăzute amenajări de vegetație.
Pentru zona destinată activităților recreative și fizice s-au propus următoarele lucrări de amenajare:
- 1 zonă grup sanitar;
- 1 zonă pump track;
- 1 zonă skate parc;
- 2 zone de joacă dotate cu echipamente potrivite pentru copii de toate vârstele;
- 1 zonă dedicată sportului în aer liber dotată cu echipamente de fitness și De asemenea, se prevăd amenajări peisagistice și crearea de piste de bicicliști care înglobează toate lucrările propuse.
Realizarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra creșterii atractivității și îmbunătățirea calității mediului, a amenajărilor spațiilor verzi și a spațiilor urbane, precum și asupra calității vieții populației.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Angajări în Armata Română 2026: Peste 6.800 de posturi disponibile. Condiţii şi criterii de recrutare
Angajări în Armata Română 2026: Peste 6.800 de posturi disponibile. Condiţii şi criterii de recrutare Ministerul Apărării Naționale a aprobat planul de recrutare pentru corpul soldaților și gradaților profesioniști, seria I 2026. Potrivit instituției, la nivel național sunt disponibile 6.763 de posturi în unitățile militare din întreaga țară. Candidații interesați se pot înscrie și își […]
Europa intră în ,,cuptor”: Valul de caniculă ajunge și în România. Temperaturi insuportabile, anunțate de meteorologi
Europa intră în ,,cuptor”: Valul de caniculă ajunge și în România. Temperaturi insuportabile, anunțate de meteorologi Temperaturile caniculare revin în Europa la doar câteva săptămâni după valul de căldură care a făcut victime pe continent. Meteorologii avertizează asupra unei noi perioade cu temperaturi extrem de ridicate în mai multe regiuni. Agenția meteorologică spaniolă AEMET a […]
PENSII 2026 | Sprijin financiar suplimentar pentru pensionarii cu venituri mici din România: Când se virează sumele
Sprijin financiar suplimentar pentru pensionarii cu venituri mici din România: Când se virează sumele Pensionarii din România cu venituri reduse primesc și în 2026 un ajutor financiar din partea statului, menit să compenseze creșterea costurilor de trai și să sprijine categoriile vulnerabile. Măsura se adresează persoanelor cu pensii de până la 3.000 de lei lunar. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Comunicat de presă – 18 iunie 2026: Implementare Proiect „Reabilitare și revitalizare Parc Arini – Regenerare spații publice” SMIS 334587
18.06.2026 Comunicat implementare proiect „REABILITARE ȘI REVITALIZARE PARC ARINI – REGENERARE SPAȚII PUBLICE” SMIS 334587 Scopul proiectului: Creșterea calității...
Angajări în Armata Română 2026: Peste 6.800 de posturi disponibile. Condiţii şi criterii de recrutare
Angajări în Armata Română 2026: Peste 6.800 de posturi disponibile. Condiţii şi criterii de recrutare Ministerul Apărării Naționale a aprobat...
Știrea Zilei
VIDEO | Continuă problemele la Fabrica de Arme Cugir. Ioan Neagu, lider sindicat: ,,Se dorește plecarea conducerii”. De ce spune că programul SAFE a fost o “abureală” pentru România
Continuă problemele la Fabrica de Arme Cugir. Ioan Neagu, lider sindicat: ,,Se dorește plecarea conducerii”. De ce spune că programul...
VIDEO | A treia zi de grevă la STP Alba Iulia: Transportul public rămâne blocat din cauza protestului șoferilor. Salarii restante, acuzații reciproce și un conflict cu impact direct asupra locuitorilor municipiului
A treia zi de grevă la STP Alba Iulia: Transportul public rămâne blocat din cauza protestului șoferilor. Salarii restante, acuzații...
Curier Județean
INCENDIU la Aiud: O mașină a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii cu o autospecială
INCENDIU la Aiud: O mașină a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii cu o autospecială Pompierii din Aiud intervin, joi,...
FOTO | Eduard Oancea, proaspăt absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, premiat la un select concurs de istorie: „Pentru mine istoria a reprezentat mereu o pasiune”
Eduard Oancea, proaspăt absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, premiat la un select concurs de istorie: „Pentru mine istoria...
Politică Administrație
SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL
SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL Cătălin Predoiu...
FOTO | Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii acestei zone l-au așteptat”
Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii...
Opinii Comentarii
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile. Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele la nivel global
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile. Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele...
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P)
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P) CTC TOOLS, distribuitor autorizat...