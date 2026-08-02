Update foto | Accident rutier pe DN 75: Coliziune între o motocicletă și un autoturism la Lupșa

Tineri din Horea, cercetați de polițiști: Unul dintre ei i-a încredințat celuilalt o mașină să o conducă deși știa că nu are permis de conducere Doi tineri din Horea sunt cercetați de polițiști după ce unul dintre ei i-a încredințat celuilalt o mașină să o conducă deși știa că nu are permis de conducere. Potrivit […]