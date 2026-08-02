Curier Județean

Update foto | Accident rutier pe DN 75: Coliziune între o motocicletă și un autoturism la Lupșa

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 minute

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Accident rutier pe DN 75: Coliziune între o motocicletă și un autoturism la Lupșa

Un accident rutier a avut loc duminică, în jurul orei 12.20, pe DN 75. O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit la Lupșa.

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe DN 75, loc. Lupșa.

In accident ar fi implicate 1 auto si 1 motocicleta, fara persoane încarcerate.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 2 ambulanțe SAJ.

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