Comunicat de presă – 17 martie 2026: Anunț închidere proiect „Dotarea Școlii Gimnaziale Blandiana Județul Alba”

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE BLANDIANA JUD. ALBA

Comuna BLANDIANA, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 09.08.2023 contractul de finanțare nr. 1106DOT/2023 pentru proiectul cu titlul „DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE BLANDIANA JUD. ALBA” cod F-PNRR-DOTĂRI-2023-6378, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta 15, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unități de învățământ și Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea în condiții optime și creșterea calității actului educațional prin dotarea cu materiale didactice, mobilier, echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Blandiana, jud. Alba .

Prin intermediul acestui proiect s-au realizat următoarele:

– Dotarea laboratorului de informatică al Școlii Gimnaziale Blandiana cu echipamente digitale și IT;

– Dotarea a 3 săli de clasă astfel din cadrul al Școlii Gimnaziale Blandiana cu echipamente digitale și IT;

– Dotarea cu mobilier (bănci , scaune, dulapuri) din cadrul al Școlii Gimnaziale Blandiana;

– Dotarea cu echipamente specifice a sălii de sport din cadrul al Școlii Gimnaziale Blandiana.

Valoarea totală a Contractului de finanțare nr. 1106DOT/2023 este de 294.401,33 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 247.396,08 lei, iar valoarea TVA eligibil aferentă este de 47005,25 lei.

Durata proiectului se încheie în data de 28.03.2026.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la Primăria Comunei Blandiana, localitatea Blandiana nr.15, județul Alba, tel/fax. 0258/760738, e-mail:[email protected].

