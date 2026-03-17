Comunicat de presă – 17 martie 2026: Anunț închidere proiect „Dotarea Școlii Gimnaziale Blandiana Județul Alba”

Dana Opruta

Publicat

acum 35 de minute

în

De

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE BLANDIANA JUD. ALBA

Comuna BLANDIANA, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 09.08.2023 contractul de finanțare  nr. 1106DOT/2023 pentru proiectul cu titlul „DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE BLANDIANA JUD. ALBA” cod F-PNRR-DOTĂRI-2023-6378, finanțat prin  Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta 15, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unități de învățământ și Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea în condiții optime și creșterea calității actului educațional prin dotarea cu materiale didactice, mobilier, echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Blandiana, jud. Alba .

Prin intermediul acestui proiect s-au realizat următoarele:

– Dotarea  laboratorului de informatică al Școlii Gimnaziale Blandiana cu echipamente digitale și IT;

– Dotarea a 3 săli de clasă astfel din cadrul al Școlii Gimnaziale Blandiana cu echipamente digitale și IT;

– Dotarea cu mobilier (bănci , scaune, dulapuri) din cadrul al Școlii Gimnaziale Blandiana;

– Dotarea cu echipamente specifice a sălii de sport din cadrul al Școlii Gimnaziale Blandiana.

Valoarea totală a Contractului de finanțare nr. 1106DOT/2023 este de 294.401,33 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 247.396,08 lei, iar valoarea TVA  eligibil aferentă este de 47005,25 lei.

Durata proiectului se încheie în data de 28.03.2026.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la Primăria Comunei Blandiana, localitatea Blandiana nr.15, județul Alba, tel/fax. 0258/760738, e-mail:[email protected].

Alte articole etichetate cu:

Economie

Comunicat de presă – 13 martie 2026: Anunț încheiere proiect „Actualizarea în format GIS a planului de amenajare a teritoriului județean Alba”

Dana Opruta

Publicat

acum 4 zile

în

13 martie 2026

De

COMUNICAT DE PRESĂ 13.03.2026   „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”  Anunț încheiere proiect „ACTUALIZAREA ÎN FORMAT GIS A PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN ALBA”   Proiectul „ACTUALIZAREA ÎN FORMAT GIS A PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN ALBA”, Cerere de finanțare nr. C10-I4-6/16.05.2022, Contract de finanțare nr. 129189/16.11.2022, Componenta C10-Fondul Local, Investiția […]

Citește mai mult

Economie

Anunț finalizare proiect: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale «Ioan Maiorescu» Bucerdea Grânoasă, județul Alba”

Dana Opruta

Publicat

acum 3 săptămâni

în

24 februarie 2026

De

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” -anunț finalizare proiect- UAT Comuna Bucerdea Grânoasă anunță finalizarea cu succes a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale «Ioan Maiorescu» Bucerdea Grânoasă, județul Alba”, cod proiect F-PNRR-Dotări-2023-2637, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Pilonul VI: […]

Citește mai mult

Economie

Anunț privind începerea proiectului cu titlul: „DIGITALIZAREA ACTIVITATII ADORJAN PAVING SOLUTIONS SRL”

Dana Opruta

Publicat

acum 4 săptămâni

în

18 februarie 2026

De

  Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru Romînia modernă și reformată”   Anunț privind începerea proiectului cu titlul: „DIGITALIZAREA ACTIVITATII ADORJAN PAVING SOLUTIONS SRL” Numele beneficiarului: ADORJAN PAVING SOLUTIONS S.R.L. ADORJAN PAVING SOLUTIONS S.R.L., cod de identificare fiscală RO37524136, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2017000759263, cu sediul social în Judetul Mures, oras Sat Livezeni, […]

Citește mai mult