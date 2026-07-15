Comunicat de presă – 15 iulie 2026: Lansare proiect „Dezvoltarea activității societății Jolycar SRL”
15.07.2026
Comunicat lansare proiect
DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII JOLYCAR SRL
Scopul proiectului: îmbunătățirea competitivității intreprinderii JOLYCAR SRL prin realizarea unei investiții în domeniul întreținerii și reparării autovehiculelor prin achizitionarea de active corporale și/sau necorporale și servicii.
Beneficiar: JOLYCAR SRL
Perioada de implementare: 11.06.2026 – 10.06.2029
Valoarea totală a proiectului (Lei): 1.672.516,13 Valoarea cofinanțării UE (lei): 845.859,68
Rezumat proiect și activități:
Obiective specifice ale proiectului sunt:
- Dezvoltarea capacitatii de realizare a activitatii societatii prin infiintarea unei noi unitati de prestari servicii si dotarea acesteia cu activele corporale necesare, precum si prin asigurarea serviciilor necesare implementarii proiectului propus.
- Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltarea durabila, egalitate de sanse, de gen si nediscriminarea prin:
- Minimizarea la sursa a deseurilor generate.
- Promovarea principiilor orizontale privind egalitatea de șanse și tratament prin:
- creare de noi locuri de muncă pentru persoane din categorii defavorizate, respectiv angajarea unei persoane din categorii defavorizate („are vârsta cuprinsa intre 15-24 de ani”);
- includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului cat si in echipa de operare a investitiei.
- Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, prin realizarea instruirii specializate a angajaților. JOLYCAR SRL va achiziționa prin proiect programe de formare specifică de competențe pentru specializare inteligentă și anume competențe tehnice, pentru personalul implicat în operaționalizarea investiției finanțate prin proiect.
Proiectul propus de JOLYCAR SRL prevede instruirea a 6 angajati, în vederea dezvoltării abilităților și competențelor specifice domeniului de activitate al firmei si anume Curs de formare profesionala mecanic auto.
Rezultatele asteptate ale proiectului sunt:
1. Proiect implementat conform documentatiei propuse – Documentatie proiect elaborata: cerere de finantare elaborata, plan de afaceri elaborat etc.
2. Dotarea cu active corporale, dupa cum urmeaza: Elevator electrohidraulic 4 coloane pregatit geometrie; Elevator electromecanic 2 coloane 4.2T; Aparat service automat, pentru vehicule; Aparat service de clima; Aparat inlocuit ulei; Presa hidraulica; Tester diagnoza; Echipament 3D reglare geometrie directie; Elevator foarfeca 3T; Masina montat-demontat anvelope Masina de echilibrat roti
3. Cresterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării investiției, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, respectiv 4 angajati.
4. La finalul implementarii proiectului se va realiza angajarea personalului suplimentar necesar, intre care o persoana care „are vârsta cuprinsa intre 15-24 de ani.”
Impactul proiectului constă în crearea de 4 locuri de muncă, cu un accent pe incluziunea socială, sprijinind angajarea persoanelor din categorii defavorizate, creșterea competitivității și eficienței activității prin dotarea cu echipamente de ultimă generație și reducerea impactului asupra mediului prin utilizarea unor echipamente eficiente energetic și sustenabile.
Locație de implementare: orasul Aiud, strada Herja, nr. FN, judetul Alba, nr. cadastral 93331
Valoarea totala a proiectului: 1.672.516,13 Lei
Valoare finantare UE din FEDR: 845.859,68 Lei
Valoare finantare bugetul national: 149.269,35 Lei
Valoare cofinantare eligibila beneficiar: 250.339,09 Lei
Valoare cofinantare neeligibila beneficiar: 427.048,01 Lei
Informatii suplimentare se pot obtine la:
JOLYCAR SRL
Iuliana BARA, Administrator
Telefon: 0741.665.757
Email: [email protected]
Adresa: Municipiul Aiud, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 7, Județ Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Economie
Anunț public Kronospan Trading SRL: A fost luată decizia etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Alba pentru proiectul „Modernizare instalație uscare fibră”
Anunț public Kronospan Trading SRL: A fost luată decizia etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Alba pentru proiectul „Modernizare instalație uscare fibră” Kronospan Trading SRL, titular al proiectului: „Modernizare instalație uscare fibră”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Alba, în cadrul procedurii de […]
Comunicat de presă – 29 iunie 2026: A fost finalizată reabilitarea aducțiunii de apă Stația de Pompare Galda – Teiuș – Aiud – Ocna Mureș
Comunicat de Presă 29.06.2026 A fost finalizată reabilitarea aducțiunii de apă Stația de Pompare Galda – Teiuș – Aiud – Ocna Mureș S.C. APA CTTA S.A. ALBA, anunță finalizarea lucrărilor aferente Contractului de lucrări AB3-CL1 – „Reabilitare aducțiune SP Galda – Teiuș – Aiud – Ocna-Mureș” parte a Proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor […]
Comunicat de presă – 22 iunie 2026: Finalizarea proiectului „SMART LAB LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ” cod F-PNRR-SmartLabs-2023-1263
22 Iunie 2026 Comunicat de presă Beneficiarul LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ anunță finalizarea proiectului „SMART LAB LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ” cod F-PNRR-SmartLabs-2023-1263 finanțat prin proiectul de reformă Planul Național de Redresare și reziliență, „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” OBIECTUL PROIECTULUI este finanțarea LICEULUI TEHNOLOGIC SEBEȘ prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
15-18 iulie 2026 | Caniculă dar și instabilitate atmosferică severă în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Caniculă dar și instabilitate atmosferică severă în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Județul Alba va...
Până la 20 de ani de închisoare pentru infracțiunile de mediu: Ministerul Mediului pregătește pedepse drastice
Până la 20 de ani de închisoare pentru infracțiunile de mediu: Ministerul Mediului pregătește pedepse drastice Ministerul Mediului propune înăsprirea...
Știrea Zilei
AUR ar câștiga detașat alegerile anticipate. Sondaj IRES: Ilie Bolojan, primul pe lista responsabililor pentru criza politică
AUR ar câștiga detașat alegerile anticipate. Sondaj IRES: Ilie Bolojan, primul pe lista responsabililor pentru criza politică Un sondaj realizat...
Un candidat din Alba nu a putut fi eliminat de la Bacalaureat deși era suspectat că fraudează examenul. Ministru: „Pe viitor putem colabora și direct cu Procuratura”
Un candidat din Alba nu a putut fi eliminat de la Bacalaureat deși era suspectat că fraudează examenul. Ministru: „Pe...
Curier Județean
FOTO | Educația fără frontiere: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, parte a unei mobilități Erasmus+ la Roma
Educația fără frontiere: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, parte a unei mobilități Erasmus+ la Roma Proiectul de Acreditare Erasmus+-Domeniul Educație...
FOTO | Academicianul Ioan-Aurel Pop, prezent în Apuseni la comemorarea eroilor moți
Academicianul Ioan-Aurel Pop, prezent în Apuseni la comemorarea eroilor moți Marți, 14 iulie 2026, la „Beciul lui Horea” din Câmpeni...
Politică Administrație
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...