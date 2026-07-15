Anunț public Kronospan Trading SRL: A fost luată decizia etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Alba pentru proiectul „Modernizare instalație uscare fibră”
Anunț public Kronospan Trading SRL: A fost luată decizia etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Alba pentru proiectul „Modernizare instalație uscare fibră”
Kronospan Trading SRL, titular al proiectului: „Modernizare instalație uscare fibră”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare instalație uscare fibră”, propus a fi amplasat în în loc. Sebeș, str. M. Kogălniceanu nr. 59, CF 71082 Sebeș, nr. cad 71082, jud.Alba.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul DJM Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet: https://djmab.anmap.gov.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Economie
Comunicat de presă – 15 iulie 2026: Lansare proiect „Dezvoltarea activității societății Jolycar SRL”
15.07.2026 Comunicat lansare proiect DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII JOLYCAR SRL Scopul proiectului: îmbunătățirea competitivității intreprinderii JOLYCAR SRL prin realizarea unei investiții în domeniul întreținerii și reparării autovehiculelor prin achizitionarea de active corporale și/sau necorporale și servicii. Beneficiar: JOLYCAR SRL Perioada de implementare: 11.06.2026 – 10.06.2029 Valoarea totală a proiectului (Lei): 1.672.516,13 Valoarea cofinanțării UE […]
Comunicat de presă – 29 iunie 2026: A fost finalizată reabilitarea aducțiunii de apă Stația de Pompare Galda – Teiuș – Aiud – Ocna Mureș
Comunicat de Presă 29.06.2026 A fost finalizată reabilitarea aducțiunii de apă Stația de Pompare Galda – Teiuș – Aiud – Ocna Mureș S.C. APA CTTA S.A. ALBA, anunță finalizarea lucrărilor aferente Contractului de lucrări AB3-CL1 – „Reabilitare aducțiune SP Galda – Teiuș – Aiud – Ocna-Mureș” parte a Proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor […]
Comunicat de presă – 22 iunie 2026: Finalizarea proiectului „SMART LAB LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ” cod F-PNRR-SmartLabs-2023-1263
22 Iunie 2026 Comunicat de presă Beneficiarul LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ anunță finalizarea proiectului „SMART LAB LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ” cod F-PNRR-SmartLabs-2023-1263 finanțat prin proiectul de reformă Planul Național de Redresare și reziliență, „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” OBIECTUL PROIECTULUI este finanțarea LICEULUI TEHNOLOGIC SEBEȘ prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
15-18 iulie 2026 | Caniculă dar și instabilitate atmosferică severă în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Caniculă dar și instabilitate atmosferică severă în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Județul Alba va...
Până la 20 de ani de închisoare pentru infracțiunile de mediu: Ministerul Mediului pregătește pedepse drastice
Până la 20 de ani de închisoare pentru infracțiunile de mediu: Ministerul Mediului pregătește pedepse drastice Ministerul Mediului propune înăsprirea...
Știrea Zilei
AUR ar câștiga detașat alegerile anticipate. Sondaj IRES: Ilie Bolojan, primul pe lista responsabililor pentru criza politică
AUR ar câștiga detașat alegerile anticipate. Sondaj IRES: Ilie Bolojan, primul pe lista responsabililor pentru criza politică Un sondaj realizat...
Un candidat din Alba nu a putut fi eliminat de la Bacalaureat deși era suspectat că fraudează examenul. Ministru: „Pe viitor putem colabora și direct cu Procuratura”
Un candidat din Alba nu a putut fi eliminat de la Bacalaureat deși era suspectat că fraudează examenul. Ministru: „Pe...
Curier Județean
FOTO | Educația fără frontiere: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, parte a unei mobilități Erasmus+ la Roma
Educația fără frontiere: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, parte a unei mobilități Erasmus+ la Roma Proiectul de Acreditare Erasmus+-Domeniul Educație...
FOTO | Academicianul Ioan-Aurel Pop, prezent în Apuseni la comemorarea eroilor moți
Academicianul Ioan-Aurel Pop, prezent în Apuseni la comemorarea eroilor moți Marți, 14 iulie 2026, la „Beciul lui Horea” din Câmpeni...
Politică Administrație
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...