Economie

Anunț public Kronospan Trading SRL: A fost luată decizia etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Alba pentru proiectul „Modernizare instalație uscare fibră”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Anunț public Kronospan Trading SRL: A fost luată decizia etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Alba pentru proiectul „Modernizare instalație uscare fibră”

Kronospan Trading SRL, titular al proiectului: „Modernizare instalație uscare fibră”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare instalație uscare fibră”, propus a fi amplasat în în loc. Sebeș, str. M. Kogălniceanu nr. 59, CF 71082 Sebeș, nr. cad 71082, jud.Alba.

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Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul DJM Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet: https://djmab.anmap.gov.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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