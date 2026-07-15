PENSII 2026 | Blocul Național Sindical, împotriva investirii banilor din Pilonul II de pensii în companii din domeniul apărării și industriei de armament
Blocul Național Sindical, împotriva investirii banilor din Pilonul II de pensii în companii din domeniul apărării și industriei de armament
Blocul Național Sindical (BNS) solicită retragerea imediată a proiectului de lege care ar permite fondurilor de pensii administrate privat să investească sumele din Pilonul II în companii din domeniile apărării, securității și industriei de armament.
,,Blocul Național Sindical a luat act cu îngrijorare de inițiativa legislativă asumată de 123 de parlamentari PSD, PNL, USR, AUR, minorități și neafiliați, aflată în dezbaterea Parlamentului României, prin care fondurile de pensii administrate privat ar putea investi banii acumulați de români în Pilonul II de pensii în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament. Mai mult, înțelegem că proiectul legislativ este susținut și de premierul demis Ilie Bolojan și echipa sa”, se arată într-un comunicat al confederației sindicale.
Liderii sindicali susțin că, din lipsa banilor la buget și în încercarea de a ascunde efectele unei noi creșteri a deficitului, ,,politicienii au ajuns să privească economiile românilor din Pilonul II de pensii ca pe o sursă de lichidități pentru finanțarea industriei militare”, scrie Agerpres.
,,După ce au angajat România la împrumuturi de aproximativ 16 miliarde de euro prin programul SAFE, fără să obțină beneficii reale pentru economia națională, iar cea mai mare parte a acestor fonduri urmează să ajungă în afara țării, Guvernul demis continuă aceeași politică. Recent, acesta a aprobat un nou acord strategic, de peste două miliarde de euro, cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems pentru achiziția sistemului mobil de apărare antiaeriană SPYDER – cea mai mare comandă din istoria producătorului israelian. Se pare că, atunci când este vorba despre asumarea răspunderii politice, acest guvern îmbracă bine haina constituțională a unui guvern limitat ca atribuții. Când este vorba însă despre ‘shopping’ pe bani publici și semnarea unor contracte de miliarde de euro, este campion!”, se mai scrie în comunicat.
BNS subliniază că, în cadrul procedurii obligatorii de avizare în Consiliul Economic și Social, confederația a avizat negativ acest proiect.
,,Încă din 2002, Guvernul Năstase a adoptat un act normativ în baza căruia toate achizițiile de tehnică militară (armament și muniție) care urmau să fie făcute de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe, trebuiau să urmeze un ciclu de negociere cu furnizorii de bunuri și servicii cu uz militar după cum urmează: Statul român crea cadrul prin care instituțiile de forță mai sus menționate aveau libertatea să-și aleagă tehnologiile militare necesare spre a fi achiziționate astfel încât România să își poată satisface nevoile de infrastructura materială care să asigure majoritatea componentelor de securitate națională și, de asemenea, să răspundă tuturor cerințelor de interoperabilitate ca stat membru NATO. Din momentul în care era stabilit partenerul comercial al statului român, prin proceduri transparente, ar fi trebuit să înceapă un amplu proces de negociere cu acesta în vederea obținerii în interesul statului român, de investiții directe, transferuri de tehnologii de ultimă generație, crearea de locuri de muncă de bună calitate în companii nou-înființate pe teritoriul României, care, la rândul lor, să producă bunuri și servicii atât pentru folosință internă, cât și pentru export (offset)”, explică liderii sindicali.
Potrivit acestora, de peste 20 de ani, decidenții politici au refuzat să aplice prevederile legale și au inventat tot felul de scuze.
,,România a cumpărat, în tot acest timp, echipamente și tehnologii militare de ordinul miliardelor de dolari. Din păcate, niciunul din aceste contracte uriașe închiate de România nu a beneficiat de mecanismul de compensare economică (de tip offset), definit mai sus. Toți oamenii politici care au avut responsabilități în acest domeniu ar trebui să privească spre exemplul Poloniei. Astăzi, Polonia are cea mai puternică industrie de apărare dintre statele fostului bloc comunist, deoarece decidenții politici și militari au pus pe primul loc interesul național, mai presus de interesele lor personale. Prin negocieri derulate în beneficiul economiei proprii, Polonia a reușit să dezvolte clustere industriale, să creeze mii de locuri de muncă bine plătite și să își consolideze capacitatea de a produce și exporta tehnică militară”, menționează BNS.
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