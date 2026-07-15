Foto | Acces optim spre Transapuseana: Strat de asfalt proaspăt pe mai multe străzi din Aiud care asigură legătura cu spectaculosul drum

Acces optim spre Transapuseana: Strat de asfalt proaspăt pe mai multe străzi din Aiud care asigură legătura cu spectaculosul drum

Au început lucrările de așternere a primului strat de asfalt pe mai multe străzi din Aiud ce asigură legătura cu Transapuseana.

Anunțul a fost făcut marți, 14 iulie 2026, de către reprezentanții Primăriei Aiud.

În acest an vor fi modernizate următoarele străzi care asigură legătura cu Transapuseana: Zorilor, Viilor, Nicolae Bălcescu, Livezii, Plugarilor, Păltiniș, Țiglărie, Fântânele, Valea Aiudului, Gheorghe Lazăr și Dudului.

Acestea sunt toate străzile cuprinse în proiectul de modernizare finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

„Lucrările au fost întârziate mai multe luni din cauza măsurilor și restricțiilor impuse prin ordonanțele guvernamentale, care au afectat desfășurarea investițiilor finanțate prin acest program.

Acum, proiectul a intrat în etapa de asfaltare, iar obiectivul este ca toate aceste străzi să fie finalizate până la sfârșitul anului”, au precizat reprezentanții Primăriei Aiud.

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