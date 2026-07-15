CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge: Un pacient de 40 de ani din Alba are nevoie de ajutor pentru o intervenție pe cord deschis
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge: Un pacient de 40 de ani din Alba are nevoie de ajutor pentru o intervenție pe cord deschis
Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a făcut miercuri, 15 iulie 2026, un apel urgent către persoanele cu grupa de sânge O pozitiv, care pot dona în perioada următoare.
Un pacient în vârstă de 40 de ani, din județul Alba, urmează să fie supus de urgență unei intervenții chirurgicale pe cord deschis, la o clinică din Cluj-Napoca. Starea acestuia este gravă, iar pentru operație este necesară o cantitate importantă de sânge.
În prezent, stocul de sânge O pozitiv este foarte redus, motiv pentru care este nevoie de sprijinul donatorilor. Unitățile de sânge recoltate vor fi trimise către clinica din Cluj-Napoca, unde pacientul va fi operat.
Persoanele sănătoase, cu grupa O pozitiv, care îndeplinesc condițiile pentru donare, sunt rugate să se prezinte cât mai curând la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba.
Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
foto: arhivă 9cu rol ilustrativ)
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