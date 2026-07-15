Până la 20 de ani de închisoare pentru infracțiunile de mediu: Ministerul Mediului pregătește pedepse drastice
Până la 20 de ani de închisoare pentru infracțiunile de mediu: Ministerul Mediului pregătește pedepse drastice
Ministerul Mediului propune înăsprirea drastică a pedepselor pentru infracțiunile de mediu, printr-un proiect de lege aflat în transparență decizională. Noile sancțiuni pot ajunge până la 20 de ani de închisoare în cazurile în care faptele au ca rezultat decesul unei persoane.
Potrivit proiectului, este introdus un sistem gradual de sancționare, în funcție de gravitatea faptelor și de efectele produse asupra mediului și sănătății populației. Astfel, pedepsele vor varia de la unu la cinci ani de închisoare pentru faptele care pot provoca vătămări grave sau daune importante mediului, până la 10-20 de ani atunci când infracțiunea de mediu se soldează cu moartea unei persoane.
Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că proiectul reprezintă una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în combaterea criminalității de mediu și urmărește să pună capăt situației în care poluarea și distrugerea naturii rămân activități profitabile, cu riscuri juridice reduse.
Proiectul introduce și noi infracțiuni prevăzute de Directiva (UE) 2024/1203, care trebuie transpusă în legislația națională în acest an. Totodată, sunt majorate semnificativ amenzile aplicabile persoanelor juridice, valoarea unei zile-amendă urmând să fie cuprinsă între 500 și 25.000 de lei, pentru ca sancțiunile să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu afaceri de amploare.
În plus, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată va constitui circumstanță agravantă, iar în numeroase situații vor fi pedepsite atât tentativa, cât și faptele comise din culpă. Proiectul definește distinct prejudiciile semnificative, ireversibile, de lungă durată sau produse pe scară largă și reglementează inclusiv formele de criminalitate de mediu asociate conceptului de „ecocid”.
Documentul mai prevede măsuri pentru pregătirea profesională a autorităților, consolidarea cooperării instituționale, prevenirea infracțiunilor de mediu, colectarea de date statistice și elaborarea unei strategii naționale dedicate combaterii acestui tip de criminalitate.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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