AUR ar câștiga detașat alegerile anticipate. Sondaj IRES: Ilie Bolojan, primul pe lista responsabililor pentru criza politică

Un sondaj realizat de IRES la comanda PSD indică o schimbare semnificativă în opțiunile electorale ale românilor. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, AUR s-ar clasa pe primul loc cu 40% din intențiile de vot, urmat de PSD, cu 21%, PNL, cu 17%, și USR, cu 10%.

În același timp, cercetarea relevă un nivel ridicat de nemulțumire față de actuala situație politică și economică. Peste nouă din zece români consideră că România traversează o criză politică, iar o parte importantă dintre respondenți îl indică pe premierul Ilie Bolojan drept principalul responsabil pentru această situație.

AUR conduce detașat în intențiile de vot

Potrivit sondajului, dintre respondenții care și-au exprimat o opțiune clară de vot – reprezentând 84% din eșantion – AUR ar obține 40% din voturi. PSD s-ar situa pe locul al doilea, cu 21%, urmat de PNL, cu 17%, și USR, cu 10%.

În ceea ce privește celelalte formațiuni politice, UDMR este creditată cu 3%, Partidul SENS și SOS România cu câte 2%, iar POT cu 1%.

Percepția asupra crizei politice

Rezultatele sondajului arată că 80% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 18% apreciază că direcția actuală este una bună.

De asemenea, 58% dintre respondenți descriu scena politică drept foarte instabilă, iar alți 33% o consideră destul de instabilă. În total, 92% afirmă că România traversează în prezent o criză politică.

Întrebați cine poartă responsabilitatea pentru această situație, 36% dintre respondenți au indicat toate partidele politice. La nivel individual, premierul Ilie Bolojan este menționat de 16% dintre participanți, urmat de PSD și de președintele României, fiecare cu câte 14%, în timp ce Guvernul este indicat de 13%.

Activitatea premierului, evaluată negativ

Sondajul relevă și o percepție critică asupra activității premierului Ilie Bolojan. Nota medie acordată pentru activitatea sa la conducerea Guvernului este 4,71, iar cea mai frecventă evaluare este nota 1, oferită de 29% dintre respondenți.

Totodată, două treimi dintre cei chestionați, respectiv 66%, consideră că Ilie Bolojan nu ar trebui să mai ocupe funcția de prim-ministru.

În comparația dintre liderii PSD și PNL, 41% dintre respondenți apreciază că Sorin Grindeanu gestionează mai bine actuala situație politică, în timp ce 38% îl indică pe Ilie Bolojan.

Nemulțumiri legate de nivelul de trai și economie

Datele cercetării arată că doar 9% dintre români apreciază că au un nivel de trai foarte bun. Jumătate dintre respondenți îl consideră satisfăcător, în timp ce 41% spun că nivelul lor de trai este slab sau foarte slab.

Situația financiară rămâne dificilă pentru o mare parte dintre gospodării. Aproape o treime dintre respondenți declară că se descurcă greu cu veniturile lunare, iar 26% spun că banii le ajung doar pentru strictul necesar. Doar 5% afirmă că reușesc să economisească fără dificultăți.

Comparativ cu începutul anului 2025, aproape jumătate dintre români susțin că veniturile lor au scăzut, iar 47% consideră că situația economică a României s-a deteriorat semnificativ în ultimele 12 luni.

Prioritățile pentru viitorul guvern

Întrebați care ar trebui să fie principalele obiective ale viitorului Executiv, respondenții au indicat pe primul loc relansarea economiei (25%), urmată de creșterea salariilor și pensiilor (21%). Combaterea corupției ocupă poziția a treia în clasamentul priorităților, fiind menționată de 16% dintre participanții la sondaj.

Studiul IRES conturează astfel imaginea unei populații profund nemulțumite de direcția în care se îndreaptă România, pe fondul dificultăților economice și al percepției unei instabilități politice accentuate. Totodată, cercetarea evidențiază o schimbare importantă în opțiunile electorale, cu AUR poziționat detașat în fruntea intențiilor de vot în cazul organizării unor alegeri parlamentare anticipate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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