Comportamentul agresiv în instituții, amendat cu până la 20.000 de lei. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat

Un proiect de lege care prevede amenzi între 5.000 și 20.000 de lei pentru persoanele care manifestă un comportament lipsit de respect, provocator, intimidant, agresiv sau recalcitrant în relația cu instituțiile publice și angajații acestora a fost adoptat tacit, marți, 2 decembrie.

Asta înseamnă că proiectul a fost considerat aprobat automat, deoarece termenul pentru dezbatere și vot, 26 noiembrie, a trecut fără ca legea să fie discutată în plen. Următorul pas este trimiterea proiectului la Camera Deputaților, care va avea ultimul cuvânt.

Inițiativa aparține unui grup de 36 de parlamentari ai UDMR și ai minorităților naționale și propune modificarea Legii 61/1991, care sancționează faptele ce afectează ordinea publică.

Proiectul introduce o contravenție nouă: manifestarea unui comportament lipsit de respect, provocator, intimidant, agresiv sau recalcitrant față de angajații instituțiilor publice.

În această categorie sunt incluse și situațiile în care o persoană refuză să urmeze indicațiile personalului. Pentru astfel de fapte, proiectul prevede amenzi între 5.000 și 20.000 de lei. Inițiatorii argumentează că noile sancțiuni sunt necesare pentru a proteja angajații și pentru a menține un climat civilizat în instituțiile statului.

