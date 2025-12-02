Băuturile alcoolice se scumpesc de la 1 ianuarie 2025. Producătorii cer Guvernului amânarea majorării accizei: „Nu are efectele scontate”

De la 1 ianuarie 2026 băuturile alcoolice urmează să se scumpească, deoarece o să aibă loc o nouă majorare a accizei. Industria de profil cere însă amânarea acestor măsuri fiindcă precedenta creștere nu a avut efectele dorite.

Încasările din accizele aplicate băuturilor spirtoase rămân sub nivelul de anul trecut, în ciuda majorărilor succesive operate în 2025, arată datele oficiale ale Ministerului Finanțelor. În primele zece luni ale acestui an, veniturile colectate din accize sunt cu 44,28 milioane de lei – aproximativ 4% – sub cele raportate în aceeași perioadă din 2024, deși valoarea accizei a crescut per total cu peste 14,84% (în două etape: +4,4% de la 1 ianuarie 2025 și +10% de la 1 august 2025), potrivit Adevărul.

„Dacă o majorare de 15% a accizei ar duce la o creștere de 15% a încasărilor, am constata aproximativ 140 de milioane de lei încasați în plus, în 2025, și nu 44 de milioane în minus față de 2024. Chiar dacă diferența de venituri încasate ar fi recuperată până la sfârșitul anului, cifrele arată clar că mărirea de acciză nu are efectele scontate de creștere a veniturilor statului”, a declarat Florin Rădulescu, președintele Spirits România.

El continuă prin a spune că este inutil să se insiste pe o creștere și în 2026 în condițiile în care în 2025 nu s-a văzut niciun alt efect în afară de împingerea în faliment a producătorilor locali și creșterea prețului la raft cu beneficii doar pentru piața ilicită.

Producătorii și importatorii de băuturi spirtoase propun guvernului amânarea creșterii suplimentare a accizei cu încă 10% de la 1 ianuarie 2026 până ce va putea fi analizat impactul măririlor de până acum asupra încasărilor la buget și asupra consumului de băuturi fiscalizate. În plus, aceștia au înaintat guvernului o propunere de modificare a modului de calcul al accizelor pentru toate băuturile alcoolice care să țină cont în principal de conținutul de alcool pur al acestora.

„Este nevoie de o perioadă de cel puțin un an pentru a estima impactul creșterilor de până acum, mai ales că avem exemplele din trecutul recent, când creșterile de acciză au ajutat doar piața ilicită”, a mai spus Florin Rădulescu.

