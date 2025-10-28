Colonelul Iosif Rus, veteranul de război, care a împlinit astăzi 110 ani, a fost înaintat la gradul de general de brigadă cu o stea
Colonelul Iosif Rus, veteran de război, care a împlinit astăzi 110 ani, a fost înaintat la gradul de general de brigadă cu o stea
Colonelul Iosif Rus a fost înaintat la gradul de general de brigadă cu o stea. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi, 28 octombrie, decretul, chiar în ziua în care veteranul de război a împlinit 110 ani.
Președintele a scris un mesaj, pe o rețea de socializare, în care vorbește despre curajul și contribuția colonelului, dar și prezintă o scurtă parte din activitatea sa.
,,Cu profund respect și în semn de recunoaștere pentru devotamentul, curajul și contribuția sa la apărarea țării, am semnat decretul privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, domnului Iosif Rus, veteran de război.
La venerabila vârstă de 110 ani, domnul Rus rămâne un simbol al demnității și al patriotismului. A luptat pe fronturile anilor 1942–1945, în Regimentul 95 Infanterie Turnu Severin, iar după război și-a regăsit vocația în educație, formând generații de elevi ca profesor de muzică, vreme de peste patru decenii.
Astăzi, cu prilejul zilei sale de naștere, îi transmit domnului Rus multă sănătate și îi mulțumesc pentru tăria de caracter și pentru toate sacrificiile făcute”, a scris președintele Nicușor Dan pe o rețea de socializare.
