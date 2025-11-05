Colegiul Militar din Alba Iulia găzduiește prima ediție a Festivalului Învățământului Militar. Elevii din întreaga țară își vor demonstra talentul vocal
Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia organizează în perioada 6 – 7 noiembrie 2025, prima ediție a „Festivalului Învățământului Militar”, un eveniment adresat tinerelor talente din domeniul interpretării vocale din instituțiile de învățământ militar din țară: colegii, academii și școli de maiștri și subofițeri. Festivalul face parte din calendarul manifestărilor dedicate Zilei Colegiului și este organizat în cadrul proiectului „Ziua Națională a României 2025.
Tinerii interpreți vor prezenta în concurs o doină sau o baladă și un cântec de joc specific zonei etno-folclorice pe care o reprezintă, iar prestația lor va fi jurizată de personalități ale muzicii populare românești.
Prima seară a festivalului este dedicată concursului de interpretare propriu-zis și va avea loc joi 6 noiembrie începând cu ora 17.00, la Sala de Festivități a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. În cea de-a doua seară se va desfășura Gala Laureaților, spectacol programat vineri 7 noiembrie de la ora 18.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia. Vor evolua premianții festivalului, elevi, absolvenți ai colegiului și invitați.
Totodată, foaierul Casei de Cultură va oferi spre vizionare, începând cu ora 17.15, o expoziție de fotografii din arhiva colegiului.
Parteneri ai acestui eveniment sunt Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba și Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia.
Intrarea la Gala Laureaților este liberă și se face pe bază de invitație. Invitațiile pot fi ridicate de la sediul colegiului militar până joi, 6 noiembrie.
