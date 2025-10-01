Colaborare CSU Alba Iulia – LPS Alba Iulia la baschet feminin | Start în competițiile naționale la Under 15 și Under 16, ediția 2025/2026

Baschetul din Cetatea Marii Uniri intră într-o nouă etapă, prin colaborarea dintre CS Universitar Alba Iulia și Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, în ediția 2025/2026 a competițiilor naționale organizate de Federația Română de Baschet urmând să participe echipa CSU-LPS Alba Iulia.

„Ne bucurăm de această colaborare și sper să fie un început de bun augur pentru baschetul albaiulian. Avem nevoie de continuitate pentru aceste fete”, a transmis antrenorul Valentin Urian. Este un protocol pe termen lung, intenționându-se ca în viitor Alba Iulia să fie reprezentat la nivelul primei scene de o echipă de senioare bazată cu preponderență pe elemente locale.

S-a dat start întrecerilor feminine la Under 16 și Under 15, echipa albaiuliană disputând deja primele jocuri oficiale, antrenor la ambele categorii fiind Valentin Urian. La Under 16, LPS Alba Iulia (sezonul trecut clasată pe locul 7 la turneul final) evoluează în Grupa Națională alături de Dan Dacian București (campioana), CSM București, Smart Basketball Team Cluj-Napoca, NBS Cluj-Napoca, Corona Brașov, MP Sport Timișoara și LPS Galați. Primul meci a fost acasă, un eșec, scor 44-63 cu Smart Basketball Team Cluj Napoca, iar următoarele întâlniri sunt cu LPS Galați (deplasare, duminică, 5 octombrie) și Dan Dacian București (acasă, în 12 octombrie).

La Under 15 sunt 27 de participante, repartizate într-o primă fază a competiției în 9 grupe. CSU-LPS Alba Iulia face parte din grupa 9, alături de BC Sirius Târgu Mureș și LT „Lucian Blaga” Reghin. Primul turneu s-a disputat la Tg. Mureș, iar echipa albaiuliană a câștigat ambele întâlniri, 51-37 cu LT „Lucian Blaga” Reghin și 96-39 cu BC Sirius Târgu Mureș. La acest nivel mai este programat un alt turneu (17-18 octombrie), iar primele două clasate se califică în etapa superioară, cu alte grupe, alăcătuite pe criterii geografice, și 3 turneee (8-9 noiembrie, 13/14decembrie, 21-22 februarie 2026).

