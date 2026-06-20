Codul rutier 2026 | Șoferii începători ar putea avea restricții privind mașinile pe care le pot conduce: Proiectul care schimbă radical condițiile
Șoferii începători ar putea avea restricții privind mașinile pe care le pot conduce: Proiectul care schimbă radical condițiile
Șoferii care au obținut permisul de conducere de mai puțin de doi ani ar putea fi obligați să respecte noi limite privind tipul de autovehicul pe care îl conduc. Un proiect legislativ aflat în procedură de adoptare propune interzicerea vehiculelor cu un raport putere/greutate considerat prea ridicat pentru persoanele fără suficientă experiență la volan.
Noile condiții propuse
Inițiatorii au renunțat la stabilirea unei limite stricte de cai-putere și au ales un criteriu mai precis: raportul dintre puterea motorului și masa autovehiculului. Potrivit textului aprobat de comisiile de specialitate și trimis spre votul final în Camera Deputaților, șoferii din categoria B cu o experiență mai mică de doi ani nu vor putea conduce mașini care depășesc raportul de 0,075 kW/kg.
Această valoare echivalează cu aproximativ 102 CP pe tonă și are rolul de a limita accesul începătorilor la mașini cu accelerație foarte puternică, în special vehicule ușoare echipate cu motoare performante.
Cum poate fi verificată limita
Încadrarea unui autoturism se poate verifica direct în certificatul de înmatriculare. Puterea motorului înscrisă la rubrica P.2 (în kilowați) trebuie împărțită la masa autovehiculului în ordine de mers, indicată la rubrica G (în kilograme). Dacă rezultatul este mai mare de 0,075 kW/kg, mașina nu ar putea fi condusă legal de un șofer aflat în primii doi ani de la obținerea permisului.
Mașini populare care ar putea intra sub interdicție
Mai multe modele întâlnite frecvent pe drumurile din România ar depăși pragul propus. Printre acestea se numără anumite versiuni de Dacia Duster 1.3 TCe (130 și 150 CP), Dacia Jogger Hybrid 140, precum și unele variante de Logan și Sandero 1.0 TCe.
De asemenea, ar putea fi afectate modele precum VW Golf cu motorizări 2.0 TDI 140 CP sau 1.4/1.5 TSI, anumite versiuni de VW Passat 2.0 TDI 150 CP, mai multe modele BMW Seria 3 (E46, E90, F30), Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 125 CP, Ford Focus 1.5 EcoBoost 150 CP și Skoda Octavia cu motoare 2.0 TDI sau 1.4 TSI de 150 CP.
Proiectul de lege nu a intrat încă în vigoare, decizia finală urmând să fie luată prin votul Camerei Deputaților. Dacă va fi adoptată, măsura va introduce noi restricții pentru șoferii începători, având ca scop reducerea riscului de accidente cauzate de conducerea unor autoturisme prea puternice.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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