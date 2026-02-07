Codul Rutier 2026 | Când se poate suspenda permisul de conducere pentru viteză. Care sunt limitele prevăzute în acest an

În 2026, regulile cu privire la limitele de viteză sunt clare, astfel că, depășirea limitei legale aduce puncte de amendă, iar dacă se depășesc anumite praguri, se aplică automat suspendarea permisului. De asemenea, conducătorii autoturismelor trebuie să ia în calcul indicatorul de viteză, precum și tipul drumului, categoria vehiculului, experiența la volan și, în anumite cazuri, condițiile de circulație.

Pentru a fi evitate surprizele, este necesar să avem în vedere următoarele: care sunt limitele generale în localitate și în afara ei și care sunt pragurile de depășire care te trimit direct în zona de suspendare.

Limite de viteză în 2026 și situațiile în care limita ta scade fără să îți dai seama

În localitate, limita generală rămâne 50 km/h, indiferent ce conduci, iar în zone speciale, cum sunt cele din apropierea școlilor, spitalelor sau trecerilor de pietoni, poți întâlni limite reduse, de exemplu 30 km/h. Aici greșeala tipică este să te bazezi pe „știu drumul”, deși semnalizarea se poate schimba, mai ales în zonele cu risc.

În afara localității, pentru categoriile A și B (motociclete și mașini de până la 3,5 tone), reperele uzuale sunt:

90 km/h pe drumuri naționale sau județene

100 km/h pe drumuri europene

120 km/h pe drumuri expres

130 km/h pe autostradă

Dacă conduci vehicule din categoriile C și D (camioane, autobuze și subcategoria D1), limitele sunt mai joase, inclusiv pe autostradă, unde plafonul este 110 km/h. Pe drumuri expres și pe drumuri naționale europene, limita ajunge la 90 km/h, iar pe alte drumuri, la 80 km/h. Pentru unele subcategorii precum A1, B1 și C1, apare o logică și mai restrictivă: 90 km/h pe autostradă, 80 km/h pe drum expres și european, 70 km/h pe restul.

Mai există două situații în care limita ta scade „din regulă”, nu din indicator:

Dacă tractezi o remorcă sau semiremorcă, viteza maximă admisă este cu 10 km/h mai mică decât limita normală a vehiculului trăgător.

Dacă ai mai puțin de un an de experiență la volan, viteza maximă admisă în afara localităților este cu 20 km/h mai mică decât limita standard pentru categoria ta.

Adaugă aici vehiculele cu mase/gabarite depășite sau transport de produse periculoase, unde limitele devin foarte stricte: 40 km/h în localitate și 70 km/h în afara ei, indiferent că drumul „ar permite” mai mult pentru o mașină obișnuită.

Când primești doar amendă și când se suspendă permisul pentru viteză

Din perspectiva sancțiunilor, diferența majoră este între depășiri moderate, care îți aduc puncte-amendă, și depășiri grave, care declanșează suspendarea automată.

În 2026, pentru depășiri obișnuite, grila de sancțiuni este structurată pe intervale:

depășire cu 10–20 km/h: 2–3 puncte de amendă

depășire cu 21–30 km/h: 4–5 puncte de amendă

depășire cu 31–40 km/h: 6–8 puncte de amendă

depășire cu peste 41 km/h: 9–20 puncte de amendă

De aici încolo, intri în zona în care nu mai e doar o amendă „mai mare”, ci și o măsură complementară: suspendarea permisului. Regula-cheie este pragul de 50 km/h peste limita legală:

dacă depășești limita cu mai mult de 50 km/h, suspendarea este de 90 de zile

dacă depășești limita cu peste 70 km/h, suspendarea crește la 120 de zile

Ca să înțelegi concret, poți traduce aceste praguri în viteze „de la care începe dezastrul” pentru un autoturism, în afara localității, dacă limita este cea standard:

pe drum național/județean (90 km/h): suspendare de la 141 km/h în sus

pe drum european (100 km/h): suspendare de la 151 km/h în sus

pe drum expres (120 km/h): suspendare de la 171 km/h în sus

pe autostradă (130 km/h): suspendare de la 181 km/h în sus

Pentru camioane și autobuze, pragurile sunt mai mici, pentru că și limitele lor sunt mai mici. De exemplu, pe autostradă, suspendarea poate apărea de la 161 km/h în sus, iar pe drum expres sau european, de la 141 km/h în sus, în funcție de limita aplicabilă acelei categorii.

În 2026, valoarea punctului de amendă este 202,5 lei (cel puțin în prima parte a anului, conform reperelor folosite în materialul de referință). Asta înseamnă că sancțiunile pentru viteză pot urca rapid, iar la depășiri mari intri la 9–20 puncte, adică de la un nivel serios până la unul dur. Important este că, atunci când se aplică suspendarea, nu „alegi” între amendă și suspendare: le poți primi împreună, în funcție de încadrare.

În afara localității, diferențele dintre 90, 100 și 120 km/h sunt ușor de pierdut din reflex, iar pragul de +50 km/h îl atingi mai repede decât pare, mai ales la vale sau în depășiri lungi. Cea mai eficientă metodă este să îți fixezi o marjă mică și constantă sub limită și să fii atent la situațiile în care limita ta este redusă din start: remorcă, experiență sub un an, vehicul din altă categorie.

