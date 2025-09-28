Codul rutier 2025 | Alcoolemia permisă în România: Care este limita legală și când poți ajunge la închisoare
Alcoolemia permisă în România: Cât e permis și când poți ajunge la închisoare
În România, legislația rutieră privind consumul de alcool la volan rămâne printre cele mai stricte din Europa. Codul Rutier din 2025 menține toleranța zero pentru șoferii care consumă băuturi alcoolice înainte de a urca la volan.
Chiar și un singur pahar de vin sau bere poate avea consecințe serioase, iar regulile stabilesc clar pragurile la care pierzi permisul sau ajungi în fața unui dosar penal.
Testarea se face de obicei cu aparatul etilotest, iar valorile înregistrate stabilesc tipul sancțiunii. Pentru alcoolemii mici, între 0,01 și 0,39 mg/l în aerul expirat, șoferul primește amendă și suspendarea permisului pentru 90 de zile.
Citește și : ACCIDENT pe DJ 142 K, în afara localității Cetatea de Baltă: Un tânăr de 24 de ani și un adolescent răniți, după ce un șofer ,,cu alcool la bord” s-a răsturnat într-o curbă, în afara drumului
Are dreptul să ceară repetarea testului după 15 minute, dar rezultatul final este cel care contează. Dacă valoarea rămâne pozitivă, sancțiunea se aplică automat. Chiar și cantități mici de alcool afectează reflexele și concentrarea, de aceea legislația urmărește prevenția încă de la primele zecimi de gram.
Situația devine mult mai gravă atunci când alcoolemia depășește 0,40 mg/l. În acest caz, fapta trece din zona contravențiilor în cea a infracțiunilor, permisul este reținut pe loc, iar poliția deschide dosar penal.
Se recoltează probe biologice, iar dacă alcoolul din sânge depășește 0,80 g/l, pedeapsa prevăzută de Codul Penal este închisoarea între unu și cinci ani. Chiar și pentru valori mai mici, sancțiunile rămân severe, cu amendă și suspendarea permisului.
În caz de accident soldat cu victime, legislația este și mai dură: pedeapsa cu executare este obligatorie, iar șoferul răspunde penal pentru consecințele directe ale faptei sale.
Prin aceste măsuri, România își menține reputația de țară cu reguli stricte privind alcoolul la volan. Scopul legislației este clar: prevenirea tragediilor rutiere și descurajarea oricărei tentativă de a conduce după consumul de alcool.
Mesajul transmis șoferilor este simplu: dacă ai băut, nu urca la volan. Chiar și un pahar de vin sau bere poate însemna pierderea permisului, amenzi considerabile sau chiar închisoare.
