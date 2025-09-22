Rămâi conectat

ACCIDENT pe DJ 142 K, în afara localității Cetatea de Baltă: Un tânăr de 24 de ani și un adolescent răniți, după ce un șofer ,,cu alcool la bord” s-a răsturnat într-o curbă, în afara drumului

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

Un accident rutier a avut loc duminică seara pe DJ 142 K, în afara localității Cetatea de Baltă. Un tânăr de 24 de ani și un adolescent au fost răniți, după ce un șofer ,,cu alcool la bord” s-a răsturnat într-o curbă, în afara drumului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 septembrie 2025, în jurul orei 21.00, polițiștii rutieri din Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 142 K, în afara localității Cetatea de Baltă, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din localitatea Cetatea de Baltă, în timp ce conducea un autoturism, pe un sector de drum în curbă, nu ar fi adaptat viteza de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma evenimentului rutier, doi tineri, în vârstă de 24, din județul Arad, respectiv 16 ani, din localitatea Cetatea de Baltă, pasageri în autoturismul condus de bărbatul de 29 de ani, au suferit leziuni corporale ușoare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Foto: arhivă

