Codul ROȘU de vijelii face ravagii în Alba: Copaci căzuți pe carosabil la Mușca și Reciu, stâlp de curent ce stă să cadă la Petrești. Mașină avariată de un arbore la Alba Iulia

Codul ROȘU de vijelii face ravagii în Alba. Traficul rutier este blocat DJ 106 F, între localitățile Câlnic și Reciu și un stâlp de curent ce stă să cadă la Petrești. O mașină a fost avariată de un arbore la Alba Iulia. Și la Mușca vântul puternic a smuls copacii.

Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate (COD roșu – vijelii puternice), la ora 19.00, situația la nivelul județului Alba se prezintă astfel:

Secția de Pompieri Câmpeni:

– degajarea plăci de azbociment desprinse de pe un bloc din orașul Câmpeni – 1 APIC.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia:

– degajarea copac cazut pe autoturism, fără victime, in mun. Alba Iulia, str. Gladiolelor – 1 ASAS.

Sectia de pompieri Aiud:

– incendiu vegetație uscată in loc. Mirăslău, str. Gării – 1 ASAS.

SVSU:

– degajarea arbori căzuți pe carosabil pe DN 74, zona Budeni.

– degajarea arbore căzut in loc Lazuri com. Mușca.

– asigurare masuri la un stalp de curent care stă sa cada in loc. Petresti, aproape de izvor

– degajare arbori căzuți pe carosabil pe DJ, zona localității Reciu.

Foto: arhivă

