CODUL MUNCII 2025 | Violența și hărțuirea la muncă, reglementată: Amenzi usturătoare pentru cine nu respectă procedurile

Violența și hărțuirea la muncă, reglementată: Amenzi usturătoare pentru cine nu respectă procedurile

Un proiect de lege care definește conceptele de violenţă şi hărţuire în domeniul raporturilor de muncă, precum şi principiile generale de prevenire a violenţei şi hărţuirii la locul de muncă şi extinde aria de aplicare a măsurilor de protecţie a angajaţilor şi asupra altor spaţii asociate locului de muncă a fost adoptat de Guvern.

Actul normativ modifică Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, în sensul definirii conceptelor de violenţă şi hărţuire în domeniul raporturilor de muncă, precum şi principiile generale de prevenire a violenţei şi hărţuirii la locul de muncă, transmite Guvernul, în comunicatul de presă.

Totodată, legea extinde aria de aplicare a măsurilor de protecţie a angajaţilor şi asupra altor spaţii asociate locului de muncă, cum ar fi:

toate spaţiile publice şi private, atunci când acestea constituie un loc de muncă;

locurile în care salariatul este plătit, se odihneşte, mănâncă sau foloseşte grupurile sanitare, instalaţiile pentru spălare şi vestiare, puse la dispoziţie de către angajator;

deplasările în interes de serviciu, perioada instruirii, formării, evenimentelor sau activităţilor sociale in legătură cu munca;

comunicările online care au legătură cu munca.

Proiectul de lege aprobat de Guvern va fi transmis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului, mai precizează Executivul.

Un alt proiect de lege adoptat de Guvern, pentru modificarea şi completarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modifică şi completează Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, prin introducerea unor noi obligaţii în sarcina angajatorilor, cu scopul prevenirii violenţei şi a hărţuirii, în toate formele de manifestare.

În cazul nerespectării acestor obligații, documentul prevede sancțiuni contravenționale între 3.500 de lei și 7.000 de lei, aplicabile după expirarea termenului de 90 de zile.

